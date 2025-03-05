刺殺前女友的友人 凶嫌被起訴將國民參審

嘉縣王姓男子殺人案遭嘉義地檢起訴將國民參審。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/03/05 12:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕黃姓女子向陳姓、李姓男性友人投訴王姓前男友的不是，陳、李兩人為幫黃女出氣，在網路嗆聲王男，王男不滿，與2人在去年11月相約談判，雙方一言不合起衝突，混亂中，王男持預藏利器刺穿陳男心臟不治，嘉義地檢偵結依殺人罪嫌將王嫌提起公訴，案件應行國民參與審判。

起訴書指出，35歲王男與黃姓女子曾交往，因故分手後，去年11月11日晚間，黃女向友人陳男、李男陳述與前男友王男交往問題，陳男為替黃女出氣，則在網路社群IG（Instagram）向王男表達不滿，並要求解釋，王某認為受到屈辱，於11月12日凌晨2時許率眾前往水上鄉一處鴿舍理論。

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起訴書指出，王男、陳男一見面就發生口角爭吵，現場王男友人、黃女等人都在場勸阻；原以為衝突已平息，不料，陳男在靠近王男時，王男卻拿出身上預藏刀刃，連續刺向陳男2次，陳男因被刺中左側胸腔及左手，因刺穿心臟大量出血及左側氣血胸而不治死亡。

嘉檢表示，王男與身材高大的死者陳男具身材比例差異，因此，在安排現場模擬時，特別請1名身高180公分、體格壯碩員警扮陳男，現場發現王男持刀轉身刺的動作，其手臂為高於肩膀高度，研判王男非出於防衛動作，偵查終結，依殺人罪嫌將王男起訴，因案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，將行國民參與審判。

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