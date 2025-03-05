為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中北屯街頭驚見「超派」黑槍 原來是……

    台中市北屯區軍功路上驚見一把疑似手槍。（圖由民眾提供）

    台中市北屯區軍功路上驚見一把疑似手槍。（圖由民眾提供）

    2025/03/05 12:44

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區軍功路二段的馬路中央，突然出現1把疑似手槍的物品，路過民眾驚訝不已，昨晚甚至有網友將影片上傳網路社群，並幽默留言：「超派！」警方獲報追查，但現場已無遺留手槍，經調閱監視器畫面，今早在軍功公園發現，經鑑定後確認為玩具槍，虛驚一場。

    昨晚8時許，有網友在網路平台Threads，上傳一段疑似手槍的物品，掉落在軍功路二段的道路中央，留言「超派」，引發議論，有人開玩笑說：「是區公所發的槍嗎？怎麼掉了？」而轄區第五分局今天獲報後，依照影片中行經的車輛，確認拍攝時間點是在昨天下午4點多，但派員前往現場查看，已看不到該把手槍。

    因網傳影片無法確認真實性，警方持續擴大調閱周邊民宅及店家監視器追查槍支真偽、來源，直到今天上午9點30分，終於在事發地旁約200公尺的軍功公園找到這把「超派手槍」，研判是被不明人士撿起並丟棄到該處，經鑑定後確認是塑膠製的玩具手槍。

    第五分局呼籲，民眾如發現可疑物品或情事，請立即撥打110或向鄰近派出所報案，以利警方迅速處理，同時提醒大眾，切勿散播未經查證的訊息，以免造成社會不安，警方將持續加強查證與維護治安，確保社會安全。

    警方今早在附近軍功公園尋獲。（圖由民眾提供）

    警方今早在附近軍功公園尋獲。（圖由民眾提供）

    經鑑定確認是一把塑膠製的玩具手槍。（圖由民眾提供）

    經鑑定確認是一把塑膠製的玩具手槍。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播