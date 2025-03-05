台中北屯街頭驚見「超派」黑槍 原來是……

台中市北屯區軍功路上驚見一把疑似手槍。（圖由民眾提供）

2025/03/05 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區軍功路二段的馬路中央，突然出現1把疑似手槍的物品，路過民眾驚訝不已，昨晚甚至有網友將影片上傳網路社群，並幽默留言：「超派！」警方獲報追查，但現場已無遺留手槍，經調閱監視器畫面，今早在軍功公園發現，經鑑定後確認為玩具槍，虛驚一場。

昨晚8時許，有網友在網路平台Threads，上傳一段疑似手槍的物品，掉落在軍功路二段的道路中央，留言「超派」，引發議論，有人開玩笑說：「是區公所發的槍嗎？怎麼掉了？」而轄區第五分局今天獲報後，依照影片中行經的車輛，確認拍攝時間點是在昨天下午4點多，但派員前往現場查看，已看不到該把手槍。

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因網傳影片無法確認真實性，警方持續擴大調閱周邊民宅及店家監視器追查槍支真偽、來源，直到今天上午9點30分，終於在事發地旁約200公尺的軍功公園找到這把「超派手槍」，研判是被不明人士撿起並丟棄到該處，經鑑定後確認是塑膠製的玩具手槍。

第五分局呼籲，民眾如發現可疑物品或情事，請立即撥打110或向鄰近派出所報案，以利警方迅速處理，同時提醒大眾，切勿散播未經查證的訊息，以免造成社會不安，警方將持續加強查證與維護治安，確保社會安全。

警方今早在附近軍功公園尋獲。（圖由民眾提供）

經鑑定確認是一把塑膠製的玩具手槍。（圖由民眾提供）

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