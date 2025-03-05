陪阿嬤下山就醫 高雄家貧少年返家徒步走了30公里

15歲潘姓少年走了30公里的山路才被警方發現安置。（民眾提供）

2025/03/05 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家姓高雄六龜荖濃的15歲潘姓少年，因阿嬤身體不適，他搭上救護車陪阿嬤去旗山醫院就醫，待阿嬤狀況穩定，潘姓少年想到國中會考快到了，不能放棄課業，但家裡太窮叫不起計程車，竟深夜徒步走了30公里，距離家裡還有一半路程時被警方發現，警方趕緊買麵食讓他充飢，並護送他返家，後續通報社會局協助，讓潘姓少年能專注在課業上，不被家裡環境影響。

警方指出，3月1日，就讀國三的潘姓少年的阿嬤身體不適，他撥打119報案電話後，救護車載著阿嬤下山到旗山醫院治療，潘姓少年也搭上救護車陪阿嬤就醫；當晚7點多，潘姓見阿嬤狀況已穩定，他想到明天還要上課，且國中會考將至，不能放棄課業，但因為家裡太窮叫不起計程車，一時間也想到不該如何回家，於是只好邁起步伐，靠雙腳打算走回距離約60公里的六龜荖濃家。

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當晚11點半，潘姓少年走了30公里，走到六龜警分局新威派出所前，被員警發現他深夜獨自在外，員警上前關心，發現潘姓少年已經走了30公里的路，距離回家還有一半的路要走，且他沒吃晚餐、神情顯得疲憊，員警了解狀況後，趕緊帶他到派出所休息，買了一碗泡麵和飲料讓他果腹。

員警再通報荖濃派出所員警，得知潘姓少年家境貧困，父親已經過世，母親狀況也不太好，家裡還有一個小嬰兒要照顧，於是荖濃派出所所長江保成立即趕到新威派出所，開車載潘姓少年回家，並叮囑他下次遇到這種狀況，可以電請警方協助，千萬不要一個獨自深夜在外行走；警方後續也轉介社工提供必要協助，讓潘姓少年能專注在課業上，不被家裡貧困環境影響到他的未來。

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