渣男上床偷錄音勒索「女砲友」 食髓知味想加價卻慘了

吳男偷偷錄下性愛錄音檔，向砲友勒索4萬元，還想提高價碼，台中地院判處徒刑7月。（情境照）

2025/03/05 11:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子與女子小芳兩人並非情侶，但卻發生性關係，亦即俗稱的「砲友」，吳男卻偷偷錄音，再把錄音檔案傳給小芳，宣稱他有性愛錄影，藉此向小芳勒索錢財4萬元，小芳支付2萬元後，食髓知味的吳男，還想再提高價碼，小芳憤而報警，警方於汽車旅館拘捕他到案，台中地方法院依恐嚇取財罪判處7月徒刑，應入獄坐牢，2萬元不法所得沒收，可上訴。

判決書指出，25歲的吳男，與被害人小芳（化名）並非男女朋友（情侶），兩人只是朋友，但卻發生性關係，吳男並將過程偷偷錄音，2023年12月18日，他透過IG傳送性愛音檔給小芳，並佯稱握有2人的性愛影片，要求支付4萬元，小芳心生畏懼，匯款2萬元給吳男。

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吳男進一步約小芳，於同年月23日，到汽車旅館面交剩餘款項，他再一併刪除性愛影片及音檔，不過，吳男卻又要求加碼，小芳遂向警方報案，當天晚間於摩鐵逮捕吳男。

台中地方法院認為，吳男不思循正當途徑獲取財物，竟以散播性愛影片的恐嚇方式索錢，導致小芳因憂慮私密影片外傳而身心受創，承受巨大壓力及錢財損失，嚴重影響社會治安及善良風氣，所為不應寬貸，他犯後雖坦承犯行，但未與對方達成調解，亦未賠償小芳所受損害，依恐嚇取財罪判刑7月，犯罪所得2萬元沒收，可上訴。

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