港商進口魚翅來台「洗產地」 台灣7業者被起訴

蒙姓港商了為將來源不明的魚翅賣進中國，竟把台灣當跳板「洗產地」。示意圖。（法新社檔案照）

2025/03/05 11:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蒙姓港商為了進口魚翅到中國，又礙於國際保護鯊魚的規定，於是把台灣當成跳板，委請台灣報關公司和貿易公司偽造不實產地證明，從國外將29公噸的魚翅進口至台灣，再轉賣到中國，歐盟來函要求我國調查，高雄地檢署偵結後，依偽造文書和商業會計法等罪起訴台灣7名業者。

檢方指出，蒙姓港商（年籍資料不詳）以不明方式取得大量非法撈捕的魚翅，依國際保護漁鯊魚的規定，蒙男無法直接將這批魚翅賣到中國，於是他委請台灣的報關公司和貿易公司，假冒西班牙某公司的出貨證明、捕撈證明及發票等文件，以「合法」報關進口方式，從2019年8月至2020年4月，五度成功報關29多公噸的魚翅來台灣，再轉售至中國。

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蒙男成功闖關後，於2020年5月起，透過同樣手法替魚翅「洗產地」，先後申請16次進口魚翅，但都被我國漁業署人員查覺有異駁回申請；蒙男等人見魚翅無法進口至台灣，又轉向台灣其他業者尋求合作，成功讓一批9492公斤的魚翅以加工名義進口來台後，再打算賣進中國時，又因沒通過檢疫卡在台灣，於是「外銷轉內銷」，讓這批來源不明的魚翅被國人吃下肚。

歐盟得知西班牙某公司被冒用名義進口魚翅來台灣後，來函請我國農業部調查，農業部移請雄檢偵辦，檢調傳喚台灣報關公司和貿易公司共7名業者到案說明，他們否認偽造文書等犯行，把罪責都推給姓港商，辯稱文件都是蒙男所提供，但檢方根據查扣到的相關事證，不採信他們說詞，偵結後依偽造文書和商業會計法等罪將他們起訴。

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