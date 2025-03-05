全國首件國民法官案！告白遭拒殺死男同事 男判無期定讞

黃姓業務員（右二），殺害男同事，是台灣首宗由國民法官審理的刑案。（資料照，民眾提供）

2025/03/05 11:09

〔記者張文川／台北報導〕大學法律系畢業的台中市直銷業23歲男業務員黃紹綸，2022年10月向施姓男大學同窗兼同事告白被拒絕，竟憤而持刀刺殺對方13刀以致慘死，成為全國第一件起訴適用國民法官法的案例，台中地方法院國民法官將黃男判處無期徒刑；台中高分院、最高法院皆維持國民法官的決定，判無期徒刑定讞。

施男的父母提起刑事附帶民事求償訴訟，向黃男索賠802萬餘元，台中地院民事庭去年11月判決黃男應賠償737萬餘元。

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本件雖是全國首件國民法官審理案，但因黃男的律師聲請量刑鑑定，一審審理程序耗時近1年，2023年底一審判決，如今才三審定讞，期間全國已有27件國民法官承審案件判決定讞。

判決指出，黃男與死者施男案發時都是剛從東海大學畢業不久的年輕人，兩人是大學同窗同學，畢業後成為直銷的上下線。

2022年10月19日，黃男買2把牛肉料理刀潛入施男租屋處，但施男沒回去；翌日晚間黃男再次潛入，施男返回後，2男發生爭執，黃男持刀猛刺施男13刀致死，再打電話報警自首。

辯護律師主張，黃男有自閉症障礙症候群等精神疾症，思考治療及回歸社會可能性；死者家屬則激動落淚不捨痛失至親，檢察官建請判處無期徒刑。

中院國民法庭認為黃男基於警察很容易就可查到他，受情勢所迫才留在現場報警，顯非真誠悔悟而自首，不符減刑要件，黃男沒智能障礙，案發前未見他主動治療，因此判處無期徒刑。

二審台中高等分院認為一審判決的事實認定與量刑理由，皆已充分說明，駁回黃男上訴；最高法院亦認為二審判決沒有違誤法令，維持無期徒刑定讞。

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