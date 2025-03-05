為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    殺人罪出獄數月當「收水手」 只賺2000元再判入獄1年2月

    籃男出獄不到1年，加入詐團當「收水手」，只賺2000元，台中地院判他入獄1年2月。（記者張瑞楨攝）

    籃男出獄不到1年，加入詐團當「收水手」，只賺2000元，台中地院判他入獄1年2月。（記者張瑞楨攝）

    2025/03/05 11:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市籃姓男子因殺人罪判刑9年，出獄僅數月他又在2023年加入詐欺集團擔任「收水手」，同年11月，他轉交車手領得的詐欺贓款6萬元給上級，賺得2000元報酬，被警方查獲，他雖坦承犯行，台中地院仍認為，他沒有賠償被害人取得和解，依加重詐欺罪判刑1年2月，2000元犯罪所得沒收。

    判決書指出，台中市籃男曾因殺人罪判刑9年，2022年12月出獄之後，僅數月時間，他於2023年加入詐欺集團當「收水手」（實際加入時間不詳），負責監督車手，轉交贓款給上級。

    2023年11月14日，江姓女子接獲網路購物的詐欺電話，將10萬元匯款到指定帳戶，籃男夥同張姓車手，於台中市區3處超商個領出2萬元贓款，共計6萬元，由籃男轉交上手，籃男獲得2000元報酬，張男獲得1500元酬勞，江女發現受騙後，警方循線查獲2人。

    張男另案審理，針對籃男部分，台中地方法院認為，他負責向下層車手收取詐欺贓款後，依上手指示，將所贓款丟包，放置於指定地點，由上級派人拿取，觸犯加重詐欺罪，雖於偵查與法院審理時都坦承犯行，但未繳回2000元犯罪所得。

    法官強調，審酌他不循正途獲取財物，嚴重危害社會治安及財產交易安全，且沒有賠償被害人取得和解，依3人以上共同詐欺取財罪（加重詐欺罪）判刑1年2月，2000元犯罪所得沒收，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播