殺人罪出獄數月當「收水手」 只賺2000元再判入獄1年2月

籃男出獄不到1年，加入詐團當「收水手」，只賺2000元，台中地院判他入獄1年2月。（記者張瑞楨攝）

2025/03/05 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市籃姓男子因殺人罪判刑9年，出獄僅數月他又在2023年加入詐欺集團擔任「收水手」，同年11月，他轉交車手領得的詐欺贓款6萬元給上級，賺得2000元報酬，被警方查獲，他雖坦承犯行，台中地院仍認為，他沒有賠償被害人取得和解，依加重詐欺罪判刑1年2月，2000元犯罪所得沒收。

判決書指出，台中市籃男曾因殺人罪判刑9年，2022年12月出獄之後，僅數月時間，他於2023年加入詐欺集團當「收水手」（實際加入時間不詳），負責監督車手，轉交贓款給上級。

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2023年11月14日，江姓女子接獲網路購物的詐欺電話，將10萬元匯款到指定帳戶，籃男夥同張姓車手，於台中市區3處超商個領出2萬元贓款，共計6萬元，由籃男轉交上手，籃男獲得2000元報酬，張男獲得1500元酬勞，江女發現受騙後，警方循線查獲2人。

張男另案審理，針對籃男部分，台中地方法院認為，他負責向下層車手收取詐欺贓款後，依上手指示，將所贓款丟包，放置於指定地點，由上級派人拿取，觸犯加重詐欺罪，雖於偵查與法院審理時都坦承犯行，但未繳回2000元犯罪所得。

法官強調，審酌他不循正途獲取財物，嚴重危害社會治安及財產交易安全，且沒有賠償被害人取得和解，依3人以上共同詐欺取財罪（加重詐欺罪）判刑1年2月，2000元犯罪所得沒收，可上訴。

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