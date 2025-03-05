酒吧負責人性騷女友人 判刑6月、賠15萬元

酒吧負責人性騷女友人，刑事被判得易科罰金之刑6月定讞，另要賠償15萬元。（資料照）

2025/03/05 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕一名酒吧負責人被女友人指控性騷擾，多次未經同意觸摸左側腰部、胸部等身體隱私部位。負責人先被依性騷擾罪判得易科罰金之刑6月定讞，近期再被判賠15萬元給女友人，可上訴。

判決指，2022年12月10日深夜至隔天凌晨，負責人在自家酒吧地下室包廂與數名友人一同飲酒、用餐，他卻趁其中一名女友人不備之際，數次用手觸摸女友人的左側腰部、胸部等身體隱私部位。

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負責人挨告後否認犯行。女友人還原當下狀況指自己當時並未喝醉，負責人則以肢體碰觸她的左側和右側肩膀、腰、左側、胸部、手臂，且她有口頭向負責人稱：「請你不要再碰到我了」。

刑事一審台北地院認定負責人性騷女友人，審酌女友人指他始終否認犯行，反而被質疑提告動機，決定依性騷擾罪對負責人判刑6月、得易科罰金18萬元；二審高等法院駁回上訴確定。

民事部分，負責人遭女友人求償80萬元。北院認定他觸摸女友人的身體左側腰腹、肩部，次數多達十次，他還將身體倒向女友人，確實已逾越人際關係的界線，判他應賠償15萬元給女友人。

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