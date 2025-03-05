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    罰單還沒寄到 提醒簡訊就來！彰縣交通新規 須車主上網申請

    車主掃描QR Code，申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    車主掃描QR Code，申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    2025/03/05 10:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕交通違規被檢舉、被拍到，簡訊就來了！彰化縣警察局今起正式啟動「交通違規簡訊通知服務」，駕駛人在縣內若被科技執法拍到或遭民眾檢舉，經審核成案後，將第一時間收到簡訊提醒，不必等罰單寄到家才發現違規，但這項服務需要車主自行上網申請。

    許多人都有切身之痛，開車、騎車上路可能趕時間或對路況不熟，一個不留神就可能違規，卻要等收到罰單才知道，甚至短時間內在同一地點重複違規，不僅傷財，還可能提高事故風險。警方表示，推出這項簡訊通知，就是希望讓駕駛人能即時掌握違規情況，儘早修正改進，減少不必要的罰單與交通風險。

    今天起，車主可至彰化縣警察局官網申請，點選「交通違規簡訊通知」，透過手機號碼驗證或掃描QR Code登入辦理。警方特別提醒，為防詐騙，通知簡訊不會夾帶任何連結，請勿點擊不明網址，正式的違規通知單仍會寄送至車籍登記地址，請車主妥善處理。

    彰化縣警察局長陳明君強調，遵守交通規則不只是駕駛人的責任，更是保障所有用路人的安全，許多交通事故都起因於小小的違規行為，希望這項服務能幫助駕駛人即時修正駕駛習慣，共同打造更安全、順暢的交通環境。

    車主可至彰化縣警察局官網申請，點選「交通違規簡訊通知」，透過手機號碼驗證或掃描QR Code 登入辦理。（圖彰化縣警察局提供）

    車主可至彰化縣警察局官網申請，點選「交通違規簡訊通知」，透過手機號碼驗證或掃描QR Code 登入辦理。（圖彰化縣警察局提供）

    彰化縣警察局官網首頁進入申請登錄交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    彰化縣警察局官網首頁進入申請登錄交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

    線上依步驟完成申請交通違規簡訊通知。（圖彰化縣警察局提供）

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