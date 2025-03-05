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    涉偷走民眾黨價值25萬相機、鏡頭 民眾黨黨工竊盜罪嫌起訴

    民眾黨王姓黨工前往光華商場變賣偷來的相機及鏡頭。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

    民眾黨王姓黨工前往光華商場變賣偷來的相機及鏡頭。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

    2025/03/05 10:11

    〔記者王定傳／台北報導〕位於台北市松山區台玻大樓內的民眾黨部，9、10月文宣部門保管、價值25萬元的1台SONY相機及5個鏡頭不翼而飛，警方調閱監視器，發現是同黨部其他部門的內賊所為，事後已變賣，警方逮捕行竊的33歲王姓男黨工，王男是黨部資訊專員，供稱是與黨部其他人有糾紛，才偷相機報復，警方不採信，依竊盜罪嫌送辦；台北地檢署今依竊盜罪嫌起訴王男。

    據了解，民眾黨在台玻大樓租有多個單位，分散1至3樓，包括民眾黨部，近來惹出爭議的「木可公關行銷公司」、柯文哲的競選基金會「台灣眾望關懷基金會」、智庫「台灣新故鄉智庫」等，連柯文哲的兒子柯傅堯掛名開設的「智堯資訊傳媒有限公司」也在此處，部分工作人員互通，只要上下樓都可完成業務往來。

    松山分局去年11月接獲報案，稱南京東路三段台玻大樓民眾黨辦公室內，遺失相機1台及5顆鏡頭，損失價值約25萬餘元，警方立即成立專案小組，報請檢察署指揮偵辦。

    警方擴大調閱監視器、比對相關資料，循線發現該相機及鏡頭已流入二手拍賣市場，經調查是該黨部33歲王姓男黨工騎乘機車，至光華商場等數位3C產品店家，變賣竊取的相機及鏡頭，得手近5萬元。

    據檢方調查，王嫌是趁四下無人之際，涉於去年9月26日上午，先偷走兩顆廠牌分別為Tamron 70-180、SONY 70-300的鏡頭，並於10月5日及6日上午11時許，再陸續偷走SONY A7R4相機，以及Zeiss 16-35、SONY 12-24、SONY 70-300鏡頭。

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