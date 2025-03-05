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    家中搭棚建「開心農場」 警逮「自耕農」起獲62株大麻植栽

    警方起獲62株大麻植栽，培育的都相當良好。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲62株大麻植栽，培育的都相當良好。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/03/05 09:58

    〔記者劉慶侯／台北報導〕自海外留學歸國的李姓男子，在家裡當起「自耕農」種植大麻，由於養植技術精緻，大麻花葉成長得異常漂亮。台北市刑警大隊根據檢舉蒐證，循線逮捕李嫌，起獲62株大麻植栽。警方將持續追查毒品原料來源和有無販賣。

    警方表示，30歲的李嫌，多年前曾赴歐洲留學，返台後現在從事貿易物流工作。北市刑大偵七隊肅毒小隊，是根據檢舉得知，有人在新北市三重區五華街的一處民宅疑似種植大麻，以致大樓周邊經常散發出不明氣味的濃郁味道。

    警方據報蒐證，逐步鎖定李嫌涉案，日前率隊前往埋伏，見李男返家準備開門之際，立即將他壓制，當場查扣62株大麻植栽，成品乾燥大麻花20克，查扣紫光燈等工具，和吸食工具等證物。

    警方調查，李嫌是將自家房間內改造成室內大棚大麻植栽場，並使用專業設備，如自動照明設備、自動灑水系統、室內植物帳棚及通風系統等，彷彿小型室內農場。

    警訊中，李嫌承認因為在歐洲留學期間吸食過大麻，6個月前想說購買大麻不易，才會自己當起「自耕農」種植施用。至於製毒工具以及毒品原料，都是從網路上購買得手，否認販賣。

    警方調查，李嫌種植的大麻株生長出來的花和葉都相當漂亮，且散發出濃厚的大麻味道，顯示養植技術已相當成熟。警方不排除有販賣的嫌疑，訊後先依毒品罪嫌送辦，另追查原料來源及販售管道。

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    警方起獲62株大麻植栽，培育的都相當良好。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲62株大麻植栽，培育的都相當良好。（記者劉慶侯翻攝）

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