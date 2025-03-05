小王侵門踏戶！與人妻臥室、車上激戰30次 翻臉宣傳「她在家接客」

新竹地院認為林男如同人夫指控「侵門踏戶、行徑囂張荒誕」，判賠人夫40萬元。（情境照）

2025/03/05 09:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子妻子偷吃小王，甚至帶回家中臥室與老公車上嘿咻，事後林姓小王不滿她提分手，竟上社群網站稱「她在家性交易接客賺錢」，還將性愛照片曝光，新竹地院認為林男此舉如同人夫指控「侵門踏戶、行徑囂張荒誕」，判賠人夫40萬元。

結婚15年育有一子的陳男說，111年至112年12月間，林男與妻子有不當交往及畸戀，並曾發生性行為約30次，其中更有數次性行為在他家中及他車上發生。

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112年12月妻子要求分手，林男心有不甘，竟於Messenger傳送私人訊息給妻子友人稱：「你知道她在接客做性交易嗎」、「趁她老公小孩不在家時」、「她現在是在家做性交易接客賺錢」、「因為她找我朋友的男友說她缺錢在家做性交易」等語。

陳男說林男還傳訊給他妻子稱：「我知道你有接客在家做性服務，你回我訊息，我可以給你很好的價格」、「聽說你服務很好」、「只是妳老公心胸很寬大耶，你這樣到處被別人上」等語，再連續撥打4通以上電話騷擾妻子。

林男又以其他臉書假帳號於陳男妻子臉書貼文上留言「你在家做性交易多久了啊」，並標註其友人稱：「她現在是在家做性交易接客賺錢」等語，又以IG假帳號傳訊陳妻「我已經把你在家當妓女的事跟妳老公說了」等語。

林男又假冒陳男妻子名義寫電子郵件，寄件者暱稱「我的外遇對象」，寄給林男女友，描述他與陳妻性行為細節，並夾帶親密合照。陳男憤而向林男求償100萬元。

林男坦承與陳男妻子拍攝性愛照片及影片，並曾發生3次性行為，嗣因遭女友發現始分手。還說那些文字都不是他寫的。

法官審酌林男與人妻於111年至112年間，除有相約出遊外，性行為次數高達約30次，且地點亦有在人妻家中及人夫車上所發生，人夫主張小王此舉乃侵門踏戶，侵害配偶權行徑囂張、荒誕之情，均足以認定，最後判賠40萬元。

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