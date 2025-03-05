不要命？！女子雨夜躺臥馬路中央自拍 苗警追查告發

警方調閱監視器影像，發現該女子沿中正路南往北行走，至維新街口時走到馬路中央，接著躺臥於路上自拍，幸路過駕駛機警發現，未發生碰撞。（圖由警方提供）

2025/03/05 08:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有網友於網路社群Threads張貼一名女子於雨夜躺臥在馬路中央自拍的影像，經警方調查，為一名女子於3日深夜11點多在苗栗市中正路所為，幸路過駕駛機警發現，未發生意外，警方後續將持續調查釐清該女子身分依法開罰。

該名網友在Threads張貼一名女子於雨夜躺臥在馬路中央自拍的影像，表示「遠遠看以為是什麼三角錐，往前看是一個女生在地上自拍，還好慢慢開不然就出事了。直接停下來報警拍起來」。

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苗栗警分局今天（5日）表示，分局於3日晚間11點40分許，接獲民眾辦案，稱有一名女子躺臥在苗栗市中正路與維新街口的馬路中央，即派遣南苗派出所員警前往。

不過，員警到達現場後，該女子已離開現場，經警方調閱監視器影像，發現該女子沿中正路南往北行走，至維新街口時走到馬路中央，接著躺臥在路上自拍，所幸路過駕駛機警發現，未發生碰撞，警方後續將持續調查釐清該女子身分依法開罰。

苗栗警分局表示，依道路交通管理處罰條例第78條規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」可處新臺幣500元罰鍰，籲請民眾切勿以身試法，以維護交通安全。

警方調閱監視器影像，發現該女子沿中正路南往北行走，至維新街口時走到馬路中央，接著躺臥於路上自拍。（圖由警方提供）（記者彭健禮攝）

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