再接再厲！3/4 大樂透、今彩539頭獎皆摃龜

3月4日開獎的第114000032期大樂透、第114000057期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/04 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月4日開獎的第114000032期大樂透、第114000057期今彩539頭獎均摃龜。

第114000032期大樂透中獎號碼「07、21、31、36、46、47，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得192萬8015元；參獎共25注中獎，每注可得8萬3052元；肆獎共82注中獎，每注可得1萬6277元；伍獎共1682注中獎，每注可得2000元；陸獎共2420注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6665注中獎，每注可得400元；普獎共3萬50注中獎，每注可得400元。

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第114000032期49樂合彩中獎號碼為「07、21、31、36、46、47」。四合摃龜；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2707注中獎，每注可得1250元。

第114000057期今彩539中獎號碼為「11、18、21、23、36」。頭獎摃龜；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7573注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8827注中獎，每注可得50元。

第114000057期39樂合彩中獎號碼為「11、18、21、23、36」。四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共395注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3371注中獎，每注可得1125元。

第114000057期3星彩中獎號碼為「480」。壹獎共43注中獎，每注可得5000元。

第114000057期4星彩中獎號碼為「6985」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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