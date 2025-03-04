人形立牌防酒駕挨批影響視線 中壢警分局：滾動檢討

中壢警分局普仁派出所以人形立牌作為交通安全及犯罪預防宣導。（民眾提供）

2025/03/04 21:22

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局普仁派出所近日在多處路段，以帥哥、美女警員作為人形看板，作為交通安全及犯罪預防宣導，果然吸引民眾目光，但也遭受抨擊影響視線反造成危險。對此，中壢警分局今（4日）表示，對於擺放位置、時間和宣導方式，會仔細評估並滾動檢討。

普仁派出所今年2月開始在中壢區環中東路、中山東路及中北路等處，設置6面醒目交通安全、犯罪預防宣導廣告看板，所長甘博倫表示，這些看板設置於交通流量大的路口及金融機構周邊，內容針對酒後駕車、超速、詐騙提領等常見違規及詐欺犯罪行為，以「喝得醉醉，撞得碎碎」、「小心車手陷阱，守護你的財產」等口號，期盼引起民眾注意。

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甘博倫說，有了人形看板加入交通安全宣導，他舉例中壢區中山東路2段361號前後，事故由3件減為1件，環中東路及新中北路及後興路口，事故分別由10件降低為7件、6件降低為1件，事故降幅達3成以上。且因宣導的路口剛好在合作金庫前，連車手提領也都變少。

對此，在地居民林小姐認為，「長得帥帥」宣導「喝得醉醉，撞得碎碎」很有哏，看板的設置宣導很有成果。以前路口常看到車禍頻傳，現在明顯少了很多；王先生也說，看板上的防詐騙宣導，讓鄰居們提高了警覺，不會輕易受騙；此人形看板經地方臉書社團分享，有網友留言，認為在路口設置看板，反而影響轉彎車視線造成行人危險，也有網友認為，不應該在路邊設置看板，根本是路霸。

中壢警分局強調，相關意見都會廣為採納，對於宣導的方式會仔細評估並滾動檢討。同時呼籲民眾遵守交通規則、提防注意詐騙行為，多上「165打詐儀表板」，了解最新詐騙手法及案例影片，增加防詐免疫力。有問題都可以撥打165反詐騙專線諮詢，共同打造更安全、更美好的生活環境。

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