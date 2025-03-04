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    王大陸涉殺人未遂！自稱受害者女兒PO「父重傷臥床照」 網揪疑點

    自稱受害者女兒的網友在社群平台PO出「爸爸渾身傷躺病床」照片，批「王大陸下手兇殘」，卻被網友懷疑是假帳號蹭熱度。（圖翻攝自Threads）

    自稱受害者女兒的網友在社群平台PO出「爸爸渾身傷躺病床」照片，批「王大陸下手兇殘」，卻被網友懷疑是假帳號蹭熱度。（圖翻攝自Threads）

    2025/03/04 22:38

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕男星王大陸才因逃兵役身陷爭議，今天（4日）又爆出被警方依「殺人未遂」逮捕法辦。據悉，他與叫車與運將爆發口角，竟撂人痛毆司機，將人打到半死不活。自稱受害者女兒的網友PO出「爸爸渾身傷躺病床」照片，痛批「王大陸下手兇殘」，引發網友熱議，但底下有不少人懷疑是假帳號蹭熱度。

    王大陸涉嫌砸百萬元找不法集團協助取得假病歷「閃兵」，檢方調查期間意外在王大陸手機發現打人影片。知情人士透露，王大陸去年4月18日在Uber平台叫車，搭車時與司機發生口角，事後向游姓友人抱怨，游男為替王大陸出氣，透過管道找到司機，還找了3名同夥痛揍。檢方指揮警方依殺人未遂罪將王大陸和游姓男子拘提到案。

    消息曝光後，馬上就名自稱是受害司機女兒的網友在Threads上PO出「爸爸渾身是傷躺在病床上」照片，還寫道，「王大陸，我爸是哪裡得罪你……就只不過車開的沒那麼好，你下手竟然如此兇殘！」

    貼文隨即引發熱議，網友們安慰原PO，跟著批評王大陸，但有不少認為原PO根本與此事無關，單純想蹭話題熱度，而且檢視原PO的社群頁面，別說從未提到家人受傷的事，帳號甚至是今年1月才創立，懷疑是假帳號。還有其他網友指出，該名女子是盜用別人照片，留言批評結果被封鎖。

    雖然被懷疑是假帳號，女網友還是繼續在IG分享限時動態，「爸，我只希望你趕快好起來。為什麼一個藝人可以做出這種事」；她今晚還貼出一張在醫院手術室外頭的黑白照，寫下「希望一切順利，不然我可能會承受不住這一切……」。不過，明明事情發生在去年4月份，女子現在卻暗示父親在動手術，讓越來越多網友質疑是在騙取同情心。

    自稱受害者女兒的網友在IG限時動態PO出醫院手術室外頭的黑白照。（圖翻攝自IG）

    自稱受害者女兒的網友在IG限時動態PO出醫院手術室外頭的黑白照。（圖翻攝自IG）

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