台中街頭6小時連2起行車糾紛 2煞怒砸賓士車孕婦嚇壞

被砸的賓士車。（民眾提供）

2025/03/04 20:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今日（4日）發生兩起行車糾紛，短短6小時內接連傳出駕駛因搶道互不相讓，最終爆發暴力衝突，西區與西屯區街頭分別出現球棒砸車及賓士玻璃被砸毀的案件，警方已展開調查，全力追查涉案人士到案依法偵辦。

今日上午8時許，西區五權西路一段與五權路口發生激烈行車糾紛，兩名同為49歲的葉姓與莊姓駕駛，因行車問題互不相讓，在道路上較勁，最終擦撞後停在路中央，葉男怒火中燒，竟從車內拿出球棒，朝莊男的車輛左前車窗及後照鏡猛砸，導致玻璃碎裂四濺，莊男左手指遭玻璃割傷。

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警方接獲報案後趕抵現場，經酒測確認兩人皆未飲酒，但莊男當場對葉男提出告訴，警方依程序受理，並將葉男依傷害、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

未料相隔不到6小時，今天下午1時40分許，西屯區台灣大道與黎明路口再度發生行車糾紛，張姓男子（27歲）駕駛賓士轎車，行經國道一號中清交流道時，因施工導致車道縮減，在變換車道時與另輛黑色轎車險些發生碰撞，疑因此引發對方不滿，黑車隨後在平面道路上尾隨張男，並於該路口將其攔下。

2名男子下車後持不明物品砸毀張男車輛的後擋風玻璃，甚至還向車內潑灑飲料，造成現場留下「珍珠」，隨後駕車逃逸，據了解，當時張男車內還有一名孕婦，受到極大驚嚇，第六分局獲報後立即展開調查，目前持續擴大調閱監視器，全力追查涉案車輛與特定對象嚴辦。

分局長周俊銘呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

賓士車後擋風玻璃被砸破一個大洞。（民眾提供）

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