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    首頁　>　社會

    「紅富海」吸金案商辦樓房拍定4間 國庫進帳6736萬餘元

    紅富海集團所有商辦大樓，其中4間連通樓房拍定。（士林分署提供）

    紅富海集團所有商辦大樓，其中4間連通樓房拍定。（士林分署提供）

    2025/03/04 18:40

    〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署士林分署今舉行「123聯合拍賣會」，順利拍定非法吸金上百億「紅富海」負責人的4間樓房與品牌服飾等，總計替國庫挹注1億327萬多元。

    士林分署指紅富海集團負責人因非法吸金上百億，其位於捷運紅樹林站的商辦連通樓房共8間遭上架拍賣，今天先拍定這4間樓房，分別以1671萬餘元、1853萬餘元、1709萬餘元、1501萬餘元賣出，總計6736萬餘元；其餘4間定4月1日進行第三次拍賣。

    今天同時拍定的不動產則位於新北市汐止區新台五路的大坪數第19層樓住宅，坪數約107.3坪，因位於遠雄U-TOWN廣場，地段極佳，本次第2度拍賣就以3588萬元順利成交。

    動產部分，「獨身貴族」公司因經營不善而倒閉後，陸續積欠全民健康保險費及勞工保險費等共計16筆，欠繳達207萬餘元，其商品因此被拍賣，今日最終以5200元拍定；拍賣會上另以3100元拍定53件品牌服飾。

    新北市汐止區新台五路的大坪數房屋拍定。（士林分署提供）

    新北市汐止區新台五路的大坪數房屋拍定。（士林分署提供）

    士林分署今舉辦「123聯合拍賣會」。（士林分署提供）

    士林分署今舉辦「123聯合拍賣會」。（士林分署提供）

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