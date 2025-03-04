直升機救援案外案！女山友獨攀可口可樂安山未申請 消防局開罰

高姓女山友獨攀可口可樂安山因腳趾腫脹求援，由直升機載下山後再由救護車送醫。（南投縣消防局提供）

2025/03/04 18:44

〔記者張協昇／南投報導〕30歲高姓女山友3日獨攀位於南投信義鄉的可口可樂安山，右腳大拇指腫脹無法行走求援，由空勤總隊直升機載運下山。南投縣消防局事後發現，高女未向警方申請入山證，獨攀也未投保登山綜合保險及持有初級救護技術員證照，將依南投縣登山管理自治條例最高處5萬元罰鍰，也是南投縣今年首件違反登山自治條例開罰案例。

南投縣消防局指出，高姓女山友計畫以8天時間攀登可口可樂安山，2月28日從花蓮入山，預計3月6日從南投信義東埔出山。高女3日上午登上可口可樂安山三角點，右腳大拇指腫脹，持續服用止痛藥仍無法消腫，無法移動，急需救援。

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消防局當天上午9時14分獲報後，派遣信義及玉山分隊人員組隊上山救援，考量徒步挺進三角點要花4天時間，天氣預報4日起山區溫度驟降，轉溼冷有雨，高女恐有生命危險之虞，增加救援困難度，因此申請空勤總隊直升機協助救援，11時16分飛抵可樂可樂安山三角點，將高女載運下山後送醫，但高女不願就醫，直接回家。

南投縣消防局說，依據南投縣登山管理自治條例第6條規定，登山領隊必須為每位隊員投保登山綜合保險，且領隊本身得具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員證照，高女因係獨攀，視為領隊，卻違反此規定，將開罰1到5萬元，也呼籲山友登山前應備妥齊全登山裝備及訂定善登山計畫，避免獨攀行為。

高姓女山友獨攀可口可樂安山未投保登山綜合保險，南投縣消防局開罰。（南投縣消防局提供）

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