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    首頁　>　社會

    陳怡君涉詐助理費遭羈押禁見提抗告 高院駁回確定收押2個月

    台北市議員陳怡君（中）被押解上囚車，她以格狀圍巾包覆雙手遮住手銬。（資料照）

    台北市議員陳怡君（中）被押解上囚車，她以格狀圍巾包覆雙手遮住手銬。（資料照）

    2025/03/04 17:57

    〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍台北市議員陳怡君被控以親友充當人頭詐領助理費，涉犯貪污等罪，士林地檢署向法院聲請羈押禁見，但士林地院裁定陳以100萬元交保，限制出境、出海8個月；士檢不服，提出抗告成功，高等法院認定原裁定不當，撤銷發回士院更裁，士院認為，陳怡君曾教導下屬如何面對檢調，有勾串共犯、證人之虞，改裁定收押禁見；陳女不服提起抗告，高院今傍晚駁回抗告確定，她將收押禁見2個月。

    檢調接獲檢舉，指陳怡君自2019年起，涉嫌利用胞弟陳衛德夫婦、辦公室主任張惠霖的胞姊、前員工賀男等4名親友，輪流充當人頭助理，向市議會不實申領助理費，詐領約300萬元，蒐證後約談陳等多人到案。

    陳面對媒體詢問，否認詐領助理費；但檢方認定，陳怡君及張惠霖涉犯貪污治罪條例，罪嫌重大，有勾串之虞，將2人聲押禁見。

    士院審理後僅裁定張羈押禁見，認定陳怡君無羈押必要，裁定100萬交保，並限制住居、出境、出海，不得接觸共犯、證人；士檢提起抗告。

    高院合議庭認為，士院原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」的關聯性，亦未審酌陳怡君與尚未到案助理間是否已無勾串可能，且諭知陳不得與本案共犯、證人接觸，是否能達到免於勾串的目的，昨撤銷原裁定，發回士院更裁。

    士院更裁庭認為，陳怡君曾教導下屬如何面對檢調，有勾串共犯、證人之虞，改裁定收押禁見；陳女不服提起抗告。

    高院認定，陳怡君雖否認犯行，但依證據顯示她涉詐領助理費罪嫌重大，且犯下此重罪常伴隨逃亡、串證可能，另依證人指證，陳怡君曾教導下屬如何面對檢調，有勾串共犯、證人之虞；加上陳具市議員身份，恐有為卸責，與相關共犯、證人勾串，無法以具保等方式代替，有羈押禁見必要。

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