騎電動自行車上學遭休旅車撞擊 苗栗高職生傷重轉院救治

2輛事故車輛分別停擺於雙向車道上。（記者彭健禮翻攝）

2025/03/04 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕69歲范姓男子今（4）日上午8點許，駕駛休旅車行經苗栗市經國路四段，與同向騎乘電動自行車的17歲曾姓高職男學生發生碰撞，休旅車失控翻覆到對向車道。2人皆受傷送醫，其中曾姓男學生全身多處骨折、顱內出血，轉院救治。

警方初步調查，今天上午8點許，范男駕駛休旅車沿苗栗市經國路北往南直行，於經國路四段與五谷路口附近，與同向騎電動自行車上學的曾姓男學生發生碰撞。

請繼續往下閱讀...

曾姓男學生連人帶車被撞擊，范男駕駛的休旅車也失控翻覆到對向車道。2人皆受傷送醫，范男受有胸口、右腰部挫傷、左腿擦挫傷；曾姓男學生則全身多處擦挫傷，及右肩胛骨、左肋骨、左小腿骨折與內顱出血，傷重轉院救治。

警方調查，范男、曾姓男學生都沒有酒駕情事；范男稱當時行駛於內線車道，行抵事故地點前，突見曾姓男學生騎電動自行車從前方中央分隔島缺口出現，他閃避不及發生碰撞。因曾姓男學生尚在院救治，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

苗栗警察分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。

電動自行車倒地，休旅車也失控翻覆在對向車道。（記者彭健禮翻攝）

曾姓高職男學生送醫，傷重轉院救治。（圖由消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法