台北市警局發布百名警官異動

台北市警局今天下午發布1百名警官人事調整案。（資料照）

2025/03/04 17:24

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天下午發布1百名警官人事調整案，其中有不少重點分局偵查隊長異動引人注目。北市警依原則通盤考量，派補第4至8序列職務，調整名單如下：

1、督察室秘書林崇志調任督察室督察

2、內政部警政署專員（第四序列）林佳毅調任秘書室秘書

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3、保安科專員（第四序列）陳國座調任保安科督察

4、士林分局副分局長余永廉陞任督察室專員（第四序列）

5、督察室秘書李兆欣調任督察室督察

6、行政科專員（第四序列）郭大恆調任督察室秘書

7、士林分局副分局長吳山連陞任訓練科專員（第四序列）

8、松山分局副分局長江勛貴調任萬華分局副分局長

9、內湖分局副分局長呂政國調任松山分局副分局長

10、交通警察大隊副大隊長蔡三保調任內湖分局副分局長

11、大同分局副分局長林聖章調任交通警察大隊副大隊長

12、南港分局副分局長張舜南調任大同分局副分局長

13、信義分局督察組組長陳佳緯陞任南港分局副分局長

14、中正第二分局副分局長李瑞泰調任士林分局副分局長

15、內政部警政署秘書陳正揚調任中正第二分局副分局長

16、中正第一分局副分局長許卜仁調任萬華分局副分局長

17、萬華分局副分局長李秉蒼調任中正第一分局副分局長

18、北投分局副分局長鄭榮安調任士林分局副分局長

19、文山第二分局副分局長陳偉仁調任北投分局副分局長

20、信義分局行政組組長陳惠敏陞任文山第二分局副分局長

21、文山第一分局副分局長高李孟驊調任行政科專員（第五序列）

22、行政科專員（第五序列）周烱宏調任文山第一分局副分局長

23、保安科警備股股長廖洛育陞任捷運警察隊隊長

24、第一分局偵查隊隊長蔡致然陞任保安警察大隊副大隊長

25、警察大隊偵查第四隊隊長蔡漢政調任中正第一分局偵查隊隊長

26、偵查隊隊長袁雲澂調任刑事警察大隊偵查第四隊隊長

27、警察大隊偵查第八隊隊長鄭文學調任中山分局偵查隊隊長

28、警察大隊肅竊組組長陳重仁調任刑事警察大隊偵查第八隊隊長

29、刑事警察大隊經濟組組長周維強調任刑事警察大隊肅竊組組長

30、刑事警察大隊預防組組長黃琦鈞調任刑事警察大隊經濟組組長

31、刑事警察大隊專員徐崧騰調任刑事警察大隊預防組組長

32、刑事警察大隊專員劉居榮調任刑事警察大隊偵查第三隊隊長

33、大安分局偵查隊隊長陳俊誠調任刑事警察大隊偵查第一隊隊長

34、松山分局偵查隊隊長謝昆材調任大安分局偵查隊隊長

35、士林分局偵查隊隊長許文鋒調任松山分局偵查隊隊長

36、刑事警察大隊偵查第一隊隊長陳志峯調任士林分局偵查隊隊長

37、北投分局督察組組長于長豪調任信義分局督察組組長

38、刑事警察大隊督察組組長周永健調任北投分局督察組組長

39、捷運警察隊督察組組長張育豪調任刑事警察大隊督察組組長

40、督察室督察員黃鉅增調任捷運警察隊督察組組長

41、防治科查察股股長劉熙能調任大同分局防治組組長

42、民防管制中心業務股股長蔡瑞騰調任防治科查察股股長

43、行政科警務正陳瑞明調任民防管制中心業務股股長

44、信義分局民防組組長吳博誠調任大安分局民防組組長

45、中正第一分局秘書室主任茹向弘調任信義分局民防組組長

46、後勤科裝備股股長孟繁勳調任中正第一分局秘書室主任

47、文山第二分局交通組組長張恆睿調任後勤科裝備股股長

48、公共關係室警務正崔企英調任文山第二分局交通組組長

49、保安警察大隊行政組組長林鼎淵調任南港分局民防組組長

50、保防科保防股股長呂鴻裕調任保安警察大隊行政組組長

51、秘書室出納股股長蔡鎮群調任保防科保防股股長

52、勤務指揮中心企劃股股長王美惠調任秘書室出納股股長

53、勤務指揮中心督察員陳泓瑜調任勤務指揮中心企劃股股長

54、大同分局督察組組長江增健調任保安科警備股股長

55、內湖分局督察組組長顏三隆調任大同分局督察組組長

56、南港分局督察組組長許竣閔調任內湖分局督察組組長

57、交通警察大隊督察組組長李新民調任南港分局督察組組長

58、督察室督察員陳良勇調任交通警察大隊督察組組長

59、保防科社調股股長時自廣調任中山分局保防組組長

60、公共關係室新聞股股長王明祝調任保防科社調股股長

61、保安科警務正張俼銘調任公共關係室新聞股股長

62、內湖分局防治組組長謝和軒調任信義分局行政組組長

63、南港分局防治組組長簡世珪調任內湖分局防治組組長

64、犯罪預防科宣導股股長儲南傑調任南港分局防治組組長

65、犯罪預防科警務正駱伯舟調任犯罪預防科宣導股股長

66、北投分局保防組組長詹樹雄調任士林分局保防組組長

67、少年警察隊預防組組長游志文調任北投分局保防組組長

68、秘書室警務正連承志調任少年警察隊預防組組長

69、勤務指揮中心督察員呂東益調任勤務指揮中心警務正

70、督察室警務正蔡佳瑜調任督察室督察員

71、勤務指揮中心督察員陳岳宏調任勤務指揮中心警務正

72、督察室警務正鄭其昌調任督察室督察員

73、勤務指揮中心督察員林惠山調任勤務指揮中心警務正

74、督察室警務正陳盈宇調任督察室督察員

75、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員兼副隊長吳思怡陞任刑事警察大隊專員

76、刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長張駿緯陞任刑事警察大隊專員

77、防治科警務正蘇孫敏調任公共關係室警務正

78、少年警察隊警務員呂倩玉陞任防治科警務正

79、刑事警察大隊警務員張珮資陞任秘書室警務正

80、交通警察大隊警務員蔡佩穎陞任行政科警務正

81、督察室警務正楊鎧維調任督察室督察員

82、後勤科警務正洪志恒調任勤務指揮中心警務正

83、行政科警務正陳志翔調任後勤科警務正

84、保安警察大隊第三中隊中隊長張林傑陞任行政科警務正

85、松山分局警務員朱智揚陞任保安科警務正

86、大安分局警務員廖健翔陞任犯罪預防科警務正

87、萬華分局西園路派出所警務員兼所長呂凱揚陞任督察室督察員

88、松山分局警務員陳玠齊陞任督察室督察員

89、法規室警務正王雅亭調任人事室（支援交通警察大隊事故處理組）警務正

90、後勤科警務正呂育陞調任法規室警務正

91、交通警察大隊中山分隊中隊長陳禾明陞任後勤科警務正

92、犯罪預防科警務正簡宗瑋調任人事室（支援交通警察大隊執法組）警務正

93、交通警察大隊直屬第三分隊中隊長吳庭有陞任犯罪預防科警務正

94、交通警察大隊中正第一分隊中隊長謝睿騰陞任防治科警務正

95、中正第二分局警務員黃庭芳陞任民防管制警務正

96、保安警察大隊警務員汪鳳儀調任保安警察大隊中隊長

97、交通警察大隊警務員林睿哲陞任交通警察大隊中隊長

98、大同分局重慶北路派出所警務員兼所長黃英洲陞任萬華分局西園路派出所警務員兼所長

99、北投分局關渡派出所警務員兼所長何彥鋒調任大同分局重慶北路派出所警務員兼所長

100、士林分局警務員李昌祐調任北投分局關渡派出所警務員兼所長

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