遠航MD-83客機占用桃機停機坪欠費4000萬 行政執行署查封

遠東航空架MD-83型客機長期停放桃園國際機場停機坪，積欠費用達4394萬餘元被移送執行，行政執行署桃園分署人員查封飛機。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/04 16:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕停業多年的遠東航空公司並未辦理停業登記，1架MD-83型客機長期停放桃園國際機場停機坪，2019年11月起即未繳納應納費用含場站降落等費、安全服務費、機場服務費及其他規費等，累計積欠桃園國際機場公司4394萬餘元。桃機公司移請法務部行政執行署臺北分署處理，分署囑託桃園分署執行程序，到桃園機場查封飛機。

桃園分署指出，分署執行官2月27日下午經查，MD-83型飛機1998年出廠，外觀老舊且部分地方有裂紋，起落架更已嚴重鏽蝕，桃園機場公司人員於現場說，飛機構造已嚴重受損，必須全面徹底檢修才能恢復飛行能力，所需費用高昂。遠東航空則未派人到場表示意見，也未說明如何清償積欠費用。

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為維護飛航安全，確保民眾使用機場的權益，桃園分署說，此案將盡速辦理執行程序，後續將進行拍賣，所得用以抵常遠航積欠桃園國際機場公司，並貫徹行政院維護民航安全政策。

遠東航空公司停業多年，1架MD-83型客機長期停放於桃園國際機場停機坪，積欠費用達4394萬餘元被移送執行。（記者余瑞仁翻攝）

行政執行署桃園分署人員查封遠航客機。（記者余瑞仁翻攝）

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