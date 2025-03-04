水產公司涉詐2500萬 主嫌曾是雙北最大淫媒

警方在高雄、台北、新北等倉庫扣回囤積的高價水產品。（記者徐聖倫翻攝）

2025/03/04 16:33

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市昌泰水產冷凍食品公司年前開「芭樂票」向17家業者進貨，涉詐不法金額2500萬元，警方日前破獲該公司不法行為，逮捕主嫌吳誌麒。經查，吳嫌同時也是2007年開始經營10年遭逮的大型應召業者，號稱雙北最大淫媒，旗下小姐曾破500人，10年狠賺10億元。

據悉，昌泰水產冷凍食品於3年前成立，初期生意都還算正常，向多家水產業者進貨，大多為小額交易，藉此建立信用。去年下半年，昌泰開始向多家水產業者進貨高單價的商品，包含鮑魚、干貝等，且都是大量進貨，而業者們基於之前的交易經驗不疑有他，於是依照流程大量出貨。

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不料近農曆年時，各家業者兌換支票紛紛跳票，導致年底了卻領不到錢，讓業者們損失重大，昌泰所有人員除了失聯，跑到登記的地址板橋區廣權路查看，早已人去樓空。受騙的17家業者於是聯合向警方報案，受騙金額高達2490萬元。

板橋警分局成立專案小組調查，經過長期蒐證，順利將主嫌吳誌麒與公司掛名負責人陳姓男子等共8人逮捕。警方扣下公司帳冊，還在台北市濱江、高雄市前鎮、新北市三峽等倉庫扣回囤積的高價水產。

警詢時，吳嫌等人全盤否認犯案，堅稱沒有詐欺，警詢後依組織犯罪、詐欺、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方複訊後將吳嫌聲請羈押獲准。

經調查，吳嫌除了本案外，早在2007至2017年被逮止，曾是雙北最大應召業者，旗下生意包含情色護膚、色情卡拉OK、樓鳳等，旗下小姐破500人，10年不法獲利破10億元，最終遭移民署新北市新北市專勤隊破獲送辦。

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