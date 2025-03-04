2小時取得200份二階連署書 基隆議員鄭文婷控紀文荃偽造文書

民進黨基隆市仁愛區市議員鄭文婷委任律師郭祐舜，今天下午基隆地檢署按鈴，指控紀文荃偽造文書。 （記者林嘉東攝）

2025/03/04 16:45

〔記者林嘉東、吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕國民黨前基隆市議員候選人紀文荃，發起罷免民進黨仁愛區市議員鄭文婷案，已將第1階段罷免提議書送至基隆市選委會。鄭文婷委任律師今（4日）至基隆地檢署按鈴指控，紀文荃在第1階段尚未通過，就號召民眾進行「二階連署通知調查」，短短2小時取得200份連署書，有偽造文書之嫌，對紀文荃提出偽造文書告訴。

鄭文婷的委任律師郭祐舜指出，紀文荃領銜發起罷免基隆市議員鄭文婷案，一階連署階段尚在基隆市選委會查對階段，依選罷法規定須等選委會通知查對無誤後，始能向選委會領取二階連署人名冊，進行二階連署通知調查。

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郭祐舜強調，紀文荃將罷免提議書送至基隆市選委會後，連署人可能會因書寫不完整、需要補件，紀文荃在第1階段尚未通過，就進行第2階段，且在短短2小時就取得200份罷免連署書，鄭文婷質疑紀文荃在基隆市區並沒有廣設連署站，為何在短短兩小時就取得200份罷免連署書，認為紀文荃有偽造文書、與不實連署情況，因此到基隆地檢署按鈴申告，對紀文荃提偽造文書告訴，維護鄭文婷議員權益。

郭祐舜指出，他有準備刑事告訴狀，聲請基隆地檢署調查證據，除請地檢署向基隆市選委會調閱相關連署名冊，也請紀文荃提出相關聯署名冊供查核。

紀文荃回應指出，在基隆市選委會公布第1階段罷免結果前，還是可以繼續收取罷免提議書，他臉書上說得很清楚，他收取的是意願單，並非第2階段階段的罷免連署書，一旦第1階段通過後，會通知有罷免鄭文婷意願的民眾，來填選第2階段罷免連署書，不管國民黨或民進黨，目前為止都是在第1階段尚未通過前，仍繼續收取罷免提議書，鄭文婷不需要害怕。

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