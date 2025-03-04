收購遊民護照賣中國人蛇 2男被起訴

犯罪集團於台北市萬華艋舺公園一帶物色遊民，帶往申辦護照後變賣給中國人蛇。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/04 15:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕我國籍黃姓、邱姓男子組成犯罪集團，收購遊民護照，轉售中國人蛇集團牟利；2018年間西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場海關發現有中國人持用我國變造護照，通知我方調查，桃園地檢署指揮移民署國境事務大隊、桃園市警局桃園分局偵辦追出犯罪集團，檢察官今偵查終結，認為黃男、邱男犯行損及我國護照公信力，偵結依買賣護照等罪嫌起訴2人，並請法院從重量刑。

檢方起訴指出，黃男、邱男於2015年11月至2019年4月間，在台北車站、萬華艋舺公園一帶，以1萬5000元至2萬5000元報酬，尋得11名遊民後，委請旅行社趙姓人員協助申辦護照、台胞證，並提供遊民治裝費以便拍攝證件照，2嫌順利申辦取得護照及台胞證後，還帶著遊民前往中國地區申辦金融帳戶，返台後將護照賣給中國人蛇集團。

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犯罪集團拿到護照後，還唆使遊民向警方報失竊，藉此再申辦1本護照變賣。據了解，因為各國間護照沒有電腦資料連線，我國就算註銷護照，該護照還是能在通行各國時使用。

2018年6、8月間，西班牙馬德里機場、義大利羅馬錢皮諾機場海關陸續發現有中國人持用變造的台灣護照，且都是要轉機前往英國。我方接獲情資後，由桃園地檢署指揮移民署國境事務大隊偵辦，經查發現護照持有者都為遊民，經全力尋找遊民下落、逐步收集事證，去年11月4日向法院聲請搜索票搜索黃、邱住處，扣得數十本護照及台胞證，邱男經檢方聲押禁見獲准。

移民署辦案人員逐一查訪遊民，取得犯罪集團涉案證據。（記者余瑞仁翻攝）

移民署與警方人員搜索時，查獲犯罪集團持有數十本護照、台胞證。（記者余瑞仁翻攝）

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