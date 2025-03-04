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    中國遊客來台旅遊掉手機 警調監視器大馬路上尋回

    方調閱監視器，發現倪男下計程車時手機疑似掉在馬路上，果斷前往下車處確認，果然尋獲遺落於馬路旁的手機。（記者鄭景議翻攝）

    方調閱監視器，發現倪男下計程車時手機疑似掉在馬路上，果斷前往下車處確認，果然尋獲遺落於馬路旁的手機。（記者鄭景議翻攝）

    2025/03/04 15:48

    〔記者鄭景議／台北報導〕來自中國的19歲倪姓遊客，昨日從北市萬華搭乘計程車至南港台北流行音樂中心時，手機不慎遺失，焦急萬分之下至南港分局玉成派出所尋求協助，警方調閱監視器，發現倪男下計程車時手機疑似掉在馬路上，果斷前往下車處確認，果然尋獲遺落於馬路旁的手機。

    倪姓遊客從中國北京來台旅遊，昨從萬華搭乘計程車至南港台北流行音樂中心時，手機不慎遺失，因手機內有大量的旅遊照片，讓他十分焦急，就近前往玉成派出所尋求協助。

    起初報案時倪男認為手機一定是遺留在計程車上，經員警受理並調閱監視器查看計程車車號，隨後與司機取得聯繫，司機卻表示車內沒有遺留乘客物品，之後也沒有載運其他乘客。

    員警要求倪男撥打手機號碼，發現可以撥通，也不像遭他人侵占即關機的狀態，就在重複多次觀看下車畫面同時，員警發現倪男於下車關車門剎那，身上似乎有物品掉落，驚覺該物品可能是倪男所掉落的手機。

    員警果斷前往下車處確認，果然尋獲遺落於馬路旁的手機，倪男也萬分感謝警方即時幫助。

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