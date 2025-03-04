桃園公車沿路漏油害10多名騎士打滑、犁田 警急撒木屑止滑

桃園市龜山區興業街往山鶯路方向路面發生桃園市客運車漏油，1名女騎士滑倒受傷。（記者余瑞仁翻攝）

2025/03/04 15:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市龜山區興業街往山鶯路方向路面，今天上午出現大片油漬，附近民眾目睹數10名騎士經過時打滑，其中一名女騎士更是「犁田」受傷送醫，警方獲報緊急灑木屑止滑，通報清潔隊到場處理油汙，警調閱監視影像發現是一輛桃園客運公車沿路漏油，已通知客運駕駛到案說明。

桃園市議員李宗豪表示，今天上午約7點時，興業街往山鶯路方向路面出現大量油污，當地民眾目擊有10幾輛機車驚險打滑；桃園市消防局大林消防分隊隨後獲報有3輛機車因打滑撞在一起，其中一名28歲女騎士滑倒造成頭部及身體擦挫傷送醫；警方到場實施交管，並緊急撒木屑處理路面上的油污。

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龜山清潔中隊接獲通報派員清理路面油汙，目前大部分油污已經去除，仍有部分殘留在道路邊緣待後續處理。警方調閱路口監視影像，發現油污來源為桃園客運公車漏油，該公車行駛時沿路漏油，影響興業街至山鶯路大段路面。

龜山警分局表示，會協助車禍民眾聯繫後續賠償事宜，已通知客運駕駛到案說明，將依違反道路交通管理處罰條例第30條規定舉發，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若受傷騎士提告，也將究辦過失傷害責任。

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