竹聯幫主6日出殯 北市警出動400警力嚴密部署強勢執法

警方將在竹聯幫主黃少岑出殯當日進行交通管制和路檢。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

2025/03/04 14:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫主黃少岑2月4日病逝，隨後移靈慈恩園生命紀念館並設置靈堂，訂於3月5日移靈本轄福州山萬善堂、3月6日於北市懷愛館景明廳舉行告別式，北市警局將在告別式舉辦當日，調集400百警力現場及周邊實施交通管制和路檢，壓制幫派活動以維持秩序。

北市警局表示，依組織犯罪防制條例及警政署「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」規定，以「不動員、不串聯、不以幫派名義前往參加」原則，積極約制會場不得有明示、暗示之幫派旗幟、服飾及標語等，花籃（圈）及芳名錄上不得出現幫派名稱或相關公司字樣，告別式亦不得以幫派公司名稱參與公祭等情。

請繼續往下閱讀...

警方表示，台北市為先期制幫派氣，曾在2月13日至2月22日威力執行靖城掃黑專案，擴大臨檢幫派重點場所，加強注蒐情資，嚴防幫派組合藉機相互串聯、壯大聲勢等，期能有效掌握幫派動態，避免聚眾滋事等情。

另基於維護公共安全與社會秩序，防制不法危害之虞，局長李西河指示大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科、公關室等單位，總計逾400名警力組成任務編組，妥適規劃優勢警力縝密部署。

在告別式前後，於相關處所及告別式現場劃設分區編組，執行可疑人、車盤查，如發現有動員未成年人參與，或有明示暗示為犯罪組織等情，將立即攔檢調查並依法偵處。

另為維護會場周邊及主要道路交通秩序，將加強疏導交通及管制出入動線，採高強度之情蒐、巡邏、臨（路）檢等必要性執法作為，以遏止幫派組織藉機高調聚眾滋事，充分展現警方嚴辦決心。

北市警局呼籲參與告別式民眾應遵守相關法規，切勿攜帶危險、違禁物品到場，警方對於任何違法（序）行為，均秉持犯罪零容忍，組織不法犯罪從嚴究辦立場，以杜絕違法行為、強力壓制幫派氣焰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法