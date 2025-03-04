民航機飛行員騎車自摔 里民撐「500萬」大傘大雨中助人

熱心民眾雨中持巨傘護救護與患者。（民眾提供）

2025/03/04 17:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市豐榮路今中午12時40分左右發生一起騎車自摔案件，一名飛行員還穿著制服行經事發路口時疑似被突然出現的車輛嚇到摔傷，本為義消的豐榮里長施晧軒趕到現場就見到有里民手持十分顯眼的巨傘為患者與救護人員撐傘，里民已苦撐多時，2人接力賽也讓救護人員更方便作業、患者不會一身濕。有愛心的不只這2人，施表示，自己里民素質很高，一遇狀況就人人出力協助。

「500萬」大傘不僅釣魚時常用，今天下大雨也能為車禍患者和救護隊員避雨，今中午發生的車禍是名年約30歲的民航機飛行員，疑似是行經路口時受到突然出現的車輛驚嚇、急煞滑倒，詳細肇事原因仍待釐清，而患者所幸也僅有左手臂疼痛，目前已送醫進一步急救。

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施晧軒本身就是義消，其實無論是否為自己轄區，只要大豐分隊出勤，幾乎都能見到他。施說，自己趕赴現場，穿上防水外套走到事故點時，已見一位里民叔叔撐著大傘，傘下患者面露痛苦，但也因熱心里民協助，患者與救護人員才不會淋成落湯雞。

施晧軒見民眾將傘高舉好奇問「會不會痠啊？要不要換手？」，里民這時才鬆口氣說「等你講這話很久了」，隨即交棒給施晧軒，自己跑回家找傘架，待他抓著傘架衝回現場時，救護隊員也已完成包紮、準備後送。施晧軒說，這是里民釣魚常備工具，初拿並不覺得重，但里民高舉5分鐘，自己舉了4分鐘「要舉那麼久真的很不容易」。

里長施晧軒接力，傘主人跑回家找傘支架。（民眾提供）

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