換口味？基隆知名紅燈區「鐵路街」 改引進緬甸女子賣淫

基隆市警一分局南榮路派出所，掌握「鐵路街」有色情應召業者打出引進年輕「緬甸」女子來台賣淫，昨逮獲蔡姓男子媒介5名緬甸籍女子來台賣淫。 （記者林嘉東攝）

2025/03/04 14:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕政府「新南向政策」開放東南亞旅客以來，基隆市知名紅燈區「鐵路街」色情應召業者引進大批泰國籍女子來台賣淫，泰女已成了鐵路街應召女的主力，警方掌握近來有業者為了讓尋芳客「換口味」，並藉此刺激消費，改媒介年輕貌美的緬甸籍女子來台賣淫，昨天搗破其中一間淫窟，當場逮獲李姓尋芳客與緬甸女子性交易，另逮獲4名持觀光護照入境的緬甸籍女子；警訊後，今（4）天將蔡姓皮條客依妨害風化罪嫌送辦。

基隆市仁愛區龍安街是著名紅燈區，因緊鄰鐵道，「鐵路街」名聲不脛而走；「鐵路街」以往大多是台灣女子在賣淫，7年前政府開放東南亞旅客來台免簽後，色情應召業者為了讓嫖客嘗鮮，大舉引進泰妹來台賣淫，泰籍女子成了「鐵路街」應召女的主力。

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轄區基隆市警一分局南榮路派出所，近月來掌握「鐵路街」有色情應召業者引進年輕「緬甸」女子來台賣淫，吸引不少外地尋芳客前來消費；所長徐紹文掌握轄區治安狀況，回報分局長簡龍宏後決定於昨天下午3時許前往查緝，逮獲60多歲拉客的蔡姓皮條客，與在豔窟內查獲李姓男子與緬甸籍女子正在從事性交易。

據悉，警方另在該間淫窟內逮獲4名緬甸籍女子，總計5人均是持觀光簽證來台，其中4人早已逾期居留，5人打扮入時，長相清秀、身材前凸後翹，蔡姓皮條客則負責引進5名緬甸女子來台後，並提供5人住處。

警訊後，將蔡男依妨害風化罪嫌送辦，李男則依違反社會秩序維護法裁罰，5名緬甸則依入出國及移民法解送基隆專勤隊處理。

基隆市警一分局南榮路派出所，掌握「鐵路街」有色情應召業者打出引進年輕「緬甸」女子來台賣淫，昨逮獲蔡姓男子媒介5名緬甸籍女子來台賣淫。 （記者林嘉東攝）

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