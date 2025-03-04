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    首頁　>　社會

    「妳兒子在我手上！」 警所長媽媽也接獲「假綁架」詐財電話

    苗栗縣頭份警分局三灣分駐所所長鄧羽竣，於今（4）日上午參與三灣鄉內灣村基層建設座談會中，宣導防詐騙，並以他母親曾接獲詐騙集團「假綁架」電話為案例。（圖由陳光軒提供）

    苗栗縣頭份警分局三灣分駐所所長鄧羽竣，於今（4）日上午參與三灣鄉內灣村基層建設座談會中，宣導防詐騙，並以他母親曾接獲詐騙集團「假綁架」電話為案例。（圖由陳光軒提供）

    2025/03/04 14:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙猖獗，造成民眾財產莫大損失，警方也藉各活動場域宣導。苗栗縣頭份警分局三灣分駐所所長鄧羽竣，於今（4）日上午參與三灣鄉內灣村基層建設座談會中，也分享他母親曾接獲詐騙集團「假綁架」電話，誆稱他被綁架，要求母親匯付贖款，呼籲鄉親長輩冷靜查證，避免受騙。

    鄧羽竣說，此事發生在數年前他在新北市擔任警員時，在台中老家的母親曾接獲詐騙集團電話，對方跟母親說「妳兒子在我手上」，要求母親匯付贖款。

    鄧羽竣說，母親知道他當時已身為警察，但一聽到電話那頭並傳來「媽，救我」的哭泣求救聲，也不禁緊張擔心他是不是真的被綁架了？幸好母親隨即打電話給當時上班的父親，經父親告知「不用理會對方」，以及他事後與母親連繫，母親才安心。

    因三灣鄉為高齡鄉鎮，長輩居民多，且詐騙伎倆不斷翻新，鄧羽竣遂於今日上午參與三灣鄉內灣村基層建設座談會中，分享他母親曾接獲詐騙集團「假綁架」電話的案例，呼籲鄉親長輩冷靜查證，避免受騙。出席該座談會的縣議員陳光軒，也在臉書發文分享此事，協助宣導反詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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