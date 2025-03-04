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    台中知名異國美食店前機車遭縱火 行跡詭異男子涉嫌

    停放騎樓機車疑遭縱火。（民眾提供）

    停放騎樓機車疑遭縱火。（民眾提供）

    2025/03/04 14:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區一家越南法國麵包的知名異國美食店，門前騎樓今（4）日凌晨發生機車縱火案，所幸火勢及時撲滅，未造成人員傷亡，警方調閱監視器後發現，疑一名行跡詭異男子涉嫌，目前正積極確認其身分，將儘速查緝到案釐清案情。

    據了解，案發地為台中第二市場商圈知名人氣店家，曾吸引網友、藝人造訪，廣受年輕族群喜愛，導致這起縱火案引發關注，附近店家與民眾擔心類似案件再次發生，警方也呼籲民眾提高警覺，留意停放車輛的安全，並提供相關線索協助辦案。

    轄區第一分局表示，這起火警發生在今日凌晨4時23分，地點位於台中市中區台灣大道一段某商家騎樓，據了解，當時一名路人發現停放騎樓的一輛機車突然起火，迅速撲滅火勢，消防人員獲報抵達現場時，火已熄滅，但機車車頭嚴重毀損，所幸無人傷亡。

    警方調閱監視器畫面，發現事發時有一名男子在騎樓徘徊，隨後機車開始冒出火光，隨即被附近民眾發現並撲滅火勢，目前已掌握涉案人影像，正積極確認其身分並查緝到案，以釐清案情；分局長尤啟南提醒，民眾應注意停放車輛的安全，警方也將持續調查，確保公共安全，防止類似事件再次發生。

    機車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    機車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

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