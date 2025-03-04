竹市警在押陳姓小隊長 被依貪污、洩密等罪嫌起訴

新竹地檢署今天依貪污、洩密等罪嫌起訴在押的新竹市警1分局偵查隊陳姓小隊長，並以其違法亂紀的行為建請院方從重量刑。（記者黃美珠攝）

2025/03/04 14:08

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市警察局第1分局在押中的偵查隊陳姓小隊長被控，涉嫌在2021年到2023年期間，在辦公室利用警政系統，3次非法蒐集民眾刑案資料次，並把查詢的結果洩漏給鄭姓、黃姓被告供他們報復使用，非法利用民眾個資，另在3年內透過多家銀行分批存入來源不明的843萬多元現金，迄今有139萬多元來源不明涉及貪污。檢方今天偵結，依貪污、洩密等罪嫌起訴陳姓小隊長且建請院方論處重刑，另依違反個資法起訴鄭、黃2人。

檢方起訴指出，各警察機關人員除執行犯罪偵查、治安維護或其他依法令規定執掌必要範圍的情形之外，不得任意查詢他人的刑案資訊，且各該刑案資因涉及個人隱私，屬於個人資料保護法第2條第1款所規範的個人資料，不得任意非法蒐集、利用。

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但是竹市警1分局偵查隊陳姓小隊長卻受鄭姓、黃姓2名朋友私下委託，在沒有徵得被查詢人同意或授權，且也在沒有立案偵辦的情況下，假借職務機會，在2021年到2023年期間，在一分局用他所配發的警政知識聯網帳號、密碼，登入查詢且非法蒐集民眾刑案資料共3次，並把查詢結果洩漏給鄭、黃2人，供2人報復使用，其行為已違反個資法，也有洩漏國防以外的秘密跟偽造文書罪嫌。

檢調偵辦陳姓小隊長涉入前案時分析其金融帳戶金流，發現他在前述犯罪期間及後續的3年內，也就是從2021年10月中起到2024年8月初為止，透過3家銀行帳戶，分批存入來源不明的843萬2495元現金，懷疑他涉嫌洗錢。

檢方表示，陳姓小隊長被押後迄今僅能舉證部分款項，稱是他的父親奠儀、兄長購車款、投資分紅、互助會款項、友人還款以及帳戶回存款等，迄今仍有139萬5680元無法提出來源合法的證明，因此就這139萬多元部分涉及貪污治罪條例中的公務員財產來源不明罪嫌，建請院方依刑法宣告沒收或追徵其金額。

檢方起訴砲轟陳姓小隊長，強調做為偵查隊小隊長，肩負打擊犯罪、維護社會秩序之重要使命，本應慎重行使國家賦予的公權力，卻不知潔身自愛，利用其職務機會，代為查詢民眾刑案資料供為鄭姓、黃姓被告報復使用，嚴重違背法定職責，敗壞警察形象，足以影響民眾對於公權力及公文書之信任，亦致生損害於被查詢者的資訊隱私權，所為已使人民對公權力的信任產生不良影響等，建請院方從重量刑。

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