為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中華郵政去年攔截詐騙2281件 金額逾8.96億元

    中華郵政2024年防堵2281件詐騙案件。（資料照）

    中華郵政2024年防堵2281件詐騙案件。（資料照）

    2025/03/04 13:16

    〔記者林志怡／台北報導〕為保護國人財產與安全，我國全力打擊詐騙。中華郵政指出，公司2024年有效攔阻2281件詐騙案件，防堵金額達8.96億餘元，較2023年的1643件、防堵金額7.46億元增加。

    中華郵政儲匯處副處長謝妙雪說明，中華郵政秉持「普惠金融」的理念，致力提供無差異化的金融服務，並在全台廣設營業據點，服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全臺各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念。

    謝妙雪指出，中華郵政於2023年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額達7億4600萬餘元，2024年的有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元，並獲得金融反詐楷模獎殊榮，充分展現了中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。

    此外，中華郵政表示，今年度將積極與內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防治（165）中心、檢調機關及其他金融同業等外部公私部門合作及交流，並加強結合運用科技來防制詐騙，聯手打擊詐騙犯罪，共同守護民眾的財產安全，善盡企業社會責任，為民眾打造更安全的金融環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播