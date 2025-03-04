中華郵政去年攔截詐騙2281件 金額逾8.96億元

中華郵政2024年防堵2281件詐騙案件。（資料照）

2025/03/04 13:16

〔記者林志怡／台北報導〕為保護國人財產與安全，我國全力打擊詐騙。中華郵政指出，公司2024年有效攔阻2281件詐騙案件，防堵金額達8.96億餘元，較2023年的1643件、防堵金額7.46億元增加。

中華郵政儲匯處副處長謝妙雪說明，中華郵政秉持「普惠金融」的理念，致力提供無差異化的金融服務，並在全台廣設營業據點，服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全臺各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念。

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謝妙雪指出，中華郵政於2023年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額達7億4600萬餘元，2024年的有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元，並獲得金融反詐楷模獎殊榮，充分展現了中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。

此外，中華郵政表示，今年度將積極與內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防治（165）中心、檢調機關及其他金融同業等外部公私部門合作及交流，並加強結合運用科技來防制詐騙，聯手打擊詐騙犯罪，共同守護民眾的財產安全，善盡企業社會責任，為民眾打造更安全的金融環境。

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