宣導清明掃墓 消防「猛男」超狂扛20條重約100公斤水帶

每年進入掃墓旺季，彰化縣單日傳出2、30起的公墓火災，讓消防人員疲於奔命。（資料照，彰化縣消防局提供）

2025/03/04 12:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離清明節還有1個月，許多民眾已陸續掃墓，彰化縣鹿港消防分隊為了進行宣導，讓「消防猛男」變身「消防背哥」，超狂扛起20條水帶，加上背槓桿20公斤，總計120公斤直接上身，因為清明時節「火紛紛」，一場火警扛兩條，一天10場20條，簡直就要讓消防同仁「欲斷魂」。

鹿港消防分隊長楊勝明表示，每年越靠近清明節的星期六、日，往往就是消防隊疲於奔命的日子，一旦公墓傳出雜草火災，消防車輛無法直接靠近起火點，都必須由消防員扛著消防水帶來佈水線，有時地點距離出口很遠，就要靠著好幾條消防水帶來完成水線延伸，每條消防水帶就要5公斤，一次帶好幾條又要走到起火點，實在是體力的消耗戰。

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楊勝明指出，因為近來短影音盛行，今年提前製作在鹿港玻璃廟拍攝宣導的短影音，希望透過「消防背哥」讓民眾了解公墓打火的辛勞，從拍攝腳本、手機拍攝到剪接都由隊員分工完成，扛水帶的消防猛男則由李孟威擔綱演出，展現消防隊員平日紮實的體能訓練。

楊勝明說，影片中的消防水帶均為全新，每條約5公斤，影片中最多背到20條，也就是100公斤重，再加上背槓也有20公斤，等於「消防背哥」是背著120公斤，希望能讓民眾知道，消防人員救災時身上裝備都超過20公斤，可能要走很長一段路或是到山林坡地救火，真的很辛苦。

楊勝明說，影片最後改寫古詩「清明時節火紛紛，消防同仁欲斷魂，一場火警扛兩條，一天十場二十條」，則是隊員郭政儒的神來之筆，貼切說出消防人員在掃墓時節忙救火的心情。

楊勝明呼籲，民眾清明掃墓務必「4不1記得」，「4不」就是「除草不用火、除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟，「1記得」就是「記得垃圾要帶走」。消防局也會協調各公所在公墓設置取水點，並使用無人機巡邏與廣播，加強宣導與蒐證，一旦發現違規引發火災將依消防法處罰3000元或依空污法最高可處罰10萬元，並依公共危險罪移送法辦。

每年進入掃墓旺季，彰化縣單日傳出2、30起的公墓火災，讓消防人員疲於奔命。（資料照，彰化縣消防局提供）

為了進行掃墓防火宣導，鹿港消防分隊派出消防猛男化身水帶背哥，直接示範扛水帶的辛勞。（鹿港消防分隊提供）

為了進行掃墓防火宣導，鹿港消防分隊派出消防猛男化身水帶背哥，直接示範扛水帶的辛勞。（鹿港消防分隊提供）

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