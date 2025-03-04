不滿鄰居攻擊刺殺3刀致死 男自首高院判刑8年

楊刺死鄰居，犯後自首，高院今判刑8年。（記者楊國文攝）

2025/03/04 11:56

〔記者楊國文／台北報導〕25歲男子楊文斌與租屋處對面的王姓男子有嫌隙，前年2人發生口角，楊男憤而持三稜刺刀分別朝王的胸、腹部刺1刀，王負傷逃離，楊又追上朝其背部刺殺1刀，傷重不治，新北地院國民法官庭審酌楊符合自首規定，給予減刑，且是因王先挑釁並推擠、攻擊楊成傷，楊心有不甘才刺殺3刀殺害王，判他8年徒刑，檢方提起上訴，高等法院認為一審判決適當，今判決駁回。

楊文彬是在中國出生，因父母離異，而由父親帶回台灣獨自撫養，楊父在他高一時因病死亡，由他獨自生活，原本在KTV與火鍋店工作。

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判決指出，楊在新北市三重區租屋居住，與對面的王姓租客（52歲）有嫌隙。前年國慶日晚上8時，楊出門時遇上王，兩人起口角衝突，王先出手推擠、攻擊楊，楊不甘心，從包包裡拿出三稜刺刀朝王男的胸、腹部各刺1刀，王負傷逃離，楊又朝王的上背部刺殺1刀，造成王的左肺及右側髂動脈、靜脈銳器傷，導致氣血胸、腹腔內大量出血而死亡。

楊犯後請保全人員打電話報警，當警方到場後，主動向警方表示和王起衝突，持刀刺殺王，願接受法律制裁。

新北地院國民法官庭審理時，楊的同事證稱楊個性溫和，與人相處和睦，合議庭認定楊犯案當時僅23歲，年紀尚輕，自小缺乏母愛及曾受父親家暴，缺乏安全感，才會在案發前數月購買三稜刺刀放在包包防身，且是先遭受王攻擊，造成臉部等處受傷，才一時失慮犯案，加上主動自首給予減刑，判刑8年。

檢察官認為一審判刑過輕，提起上訴。高等法院審理認為，一審已審酌楊的犯罪動機、犯罪手段、犯後態度等情狀，判刑適當，今判決駁回。可上訴。

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