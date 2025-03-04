開道助患者就近送醫反被怪「不是這裡，要去彰基」 警怒：還挑

警車開道護送患者到秀傳，對方反怪「不是這裡，要去彰基」，警怒稱還挑什麼。（圖由警方提供）

2025/03/04 12:27

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1名男子昨天（3日）凌晨開車載送身體不適的友人，由警方巡邏車協助開道，不料途中轎車內有人說出「裝嚴重一點」，影片PO至社群網路，網友質疑浪費社會資源；警車抵達秀傳醫院時，轎車駕駛高喊「不是這裡，要去彰基」，員警當場怒稱「還挑什麼」。開車男子今受訪指出當時只是說玩笑話，且最後也是去秀傳，絕非故意浪費社會資源。

彰化警分局今天指出，昨天凌晨1點多接獲民眾報案表示，因朋友心臟疼痛，請警方協助開道護送就醫。警方基於為民服務及人道救援，立即駕駛巡邏車沿路鳴笛示警開道協助就醫，僅用3分鐘即抵達距離最近的秀傳醫院協助救護。

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不過社群網路PO出一段當時轎車內的影片顯示，開車的男子載送男性友人送醫，由警方巡邏車前導開道，途中卻有人說出「裝嚴重一點」。影片引發網友一片譁然，質疑有浪費社會資源之嫌。巡邏車開到秀傳急診室門口時，車內又有人喊「不是這裡、不是這裡，去彰基啦」。

彰化警分局今天也公布影片顯示，當時巡邏車開到秀傳醫院急診室門口，聽到轎車有人說要去彰基時，員警怒稱「還要挑唷，就這裡了啦，不舒服還挑什麼，趕快下來」。

開車的男子今天受訪時表示，因為昨天很晚，擔心開車載病患途中會發生危險，因此才請警方協助開道；他的朋友確實心臟很不舒服，至於「裝嚴重一點」只是玩笑話，絕非故意浪費社會資源，且病患平時都是在彰基就診，因此才會挑彰基，最終也是接受警方安排去秀傳。

警車開道護送患者到秀傳。（圖由警方提供）

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