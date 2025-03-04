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    想上天堂？詐團冒用嘉義聞人林水樹創設臉書假帳號

    嘉義地方聞人林水樹被詐騙集團冒用創設臉書帳號。（成峻提供）

    嘉義地方聞人林水樹被詐騙集團冒用創設臉書帳號。（成峻提供）

    2025/03/04 11:36

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙集團冒用民眾身分創假帳號，許多名人都被盜用，嘉義縣東石鄉被稱為「水樹大」的地方聞人嘉義區漁會榮譽理事長林水樹，竟也出現臉書帳號，四處向別人加好友；認識林水樹的臉書社團「東石之美」管理員成峻說，「林董沒有Fb任何帳號，請朋友們不要加，以免受騙！」

    東石鄉林家具雄厚地方勢力，現任鄉長林俊雄是林水樹的姪子，嘉義區漁會總幹事林佳瑩是林水樹的女兒，林家在東石鄉可說是「喊水會結凍」。

    成峻昨晚在臉書社團「東石之美」貼文，「~是誰這麼無聊、冒用林董的身份,想幹大事也要拜碼頭的，不要在做無謂的舉動了、快撤名」，他說，「水樹大」沒有在玩臉書，「請各界朋友共知」。

    許多地方網友留言「太歲頭上動土！真是白目」、「詐騙的心臟蠻大的」、「這人瘋了」、「可能想去天堂了吧！」、「發動江湖追殺令」，均認為詐騙集團敢冒用林水樹的照片、名號，真是「皮在癢」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    嘉義地方聞人林水樹被詐騙集團冒用創設臉書帳號，還四處加民眾好友。（成峻提供）

    嘉義地方聞人林水樹被詐騙集團冒用創設臉書帳號，還四處加民眾好友。（成峻提供）

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