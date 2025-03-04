幫朋友偷運加熱菸 移民署分隊長圖利起訴

醫師吳紹琥涉走私胎盤素被起訴。（資料照）

2025/03/04 11:07

〔記者王定傳／台北報導〕內政部移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊專員兼分隊長田家龍，涉與民間廚師友人陳博洋聯手，由陳嫌在日本機場管制區免稅商店購買加熱菸至少115條，等搭機返回松山機場後，交由田家龍藏匿後交給陳嫌帶出；陳事後將走私的加熱菸賣給菸商，銷售總金額331萬餘元；另整形名醫吳紹琥則涉與陳嫌聯手走私胎盤素注射劑，台北地檢署今依貪污治罪條例圖利罪嫌起訴田家龍及陳博洋，另依違反藥事法起訴陳、吳2人。

檢方調查，陳嫌每次犯案前，都會先確認田家龍當時有輪值勤務，並於2019年8月起至2023年2月間，18度飛往日本，趁返程時，在日本機場管制區內免稅商品店購買加熱菸，分裝於背袋、手提袋並隨身帶上飛機。

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檢方調查，陳嫌會挑選田家龍輪值勤務的松山機場，抵達後，於國際線入境身分查驗區，將加熱菸交給田家龍藏匿於執勤公務檯或查驗檯下等處；田再趁其餘同事下班離開後，利用他是分隊長得以較寬鬆查驗方式進出管制門機會，把加熱菸帶到松山機場國內線旅客大廳昇恆昌旁的管制門，放置於管制區外的松山事務隊補辦證辦公室並上鎖，隔日在松山機場航廈外第17至19號柱前，將加熱菸交給陳嫌，讓陳嫌因此免遭沒入加熱菸115條。

檢方調查，陳嫌取得加熱菸後，會以每條至少1600元價格販售給菸商，總計販售18次，販售總金額達331萬餘元。

檢方還發現，整形名醫、法瑞醫美診所院長吳紹琥因得知陳嫌常走私加熱菸，涉與陳嫌合作，自2022年10月起至11月間，透過日本不知情友人幫忙購買萊乃康胎盤素注射劑約65盒，由陳嫌以國際包裹郵寄或夾藏於託運行李箱等方式闖關輸入國內至少49盒，陳嫌事後則獲得報酬44萬餘元；吳另還涉嫌販售未取得藥品許可證的萊乃康等物給生技公司女董事長等人，不法利益至少23萬餘元。

檢方今日依公務員對非主管事務利用職權機會圖利罪嫌起訴田、陳2人，同時依違反藥事法起訴陳、吳2人。

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