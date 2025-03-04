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    民眾黨馬公市黨部玻璃門遭毀損 馬公警分局迅速鎖定涉嫌人偵辦

    民眾黨馬公市黨部玻璃門，4日凌晨遭人毀損。（馬公警分局提供）

    民眾黨馬公市黨部玻璃門，4日凌晨遭人毀損。（馬公警分局提供）

    2025/03/04 11:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位在馬公市鬧區光復路的民眾黨馬公市黨部玻璃門，今（4）日凌晨遭人砸毀，由於旁邊就是便利超商，馬公警分局據報後，迅速鎖定涉嫌重大男子，並通知到案說明。根據了解，該名男子在臉書社群，直接發文「嗆聲」民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝，但雙方間有何恩怨？則有待進一步警方調查釐清。

    馬公警分局調查指出，4日凌晨1時43分許，馬公警分局光明派出所接獲報案，指稱稱民眾黨馬公市黨部玻璃門遭不明人士丟石頭，造成破裂毀損。由於旁邊就是便利超商，警方調閱店家及路口監視器，馬公警分局已鎖定涉嫌人呂姓男子身份，並通知到案說明。

    民眾黨部大門玻璃遭不明人士丟石頭，造成一面大門破裂毀損，馬公警分局獲報後立即派員警前往，警力到場時，涉嫌人已離開，經警方聯繫黨部人士及調閱相關監視畫面，已迅速鎖定涉嫌人身份，全案進一步釐清案情後，將依毀損罪移送澎湖地方檢察署偵辦。

    馬公警分局調查，涉案的呂姓男子在臉書「嗆聲」民眾黨籍馬公市代會副主席莊國輝，又在留言下方指責莊不接電話、未回覆留言，並直接「承認」民眾黨馬公市黨部玻璃門為其砸毀，事證相當明確，但雙方間有何恩怨？則讓外界霧裡看花，有待警方進一步調查釐清。

    馬公警分局員警調閱現場監視系統，鎖定呂姓男子涉案。（馬公警分局提供）

    馬公警分局員警調閱現場監視系統，鎖定呂姓男子涉案。（馬公警分局提供）

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