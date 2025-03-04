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    差點變街友？英藉外語老師滯台流浪 露宿街頭暖警出手

    英籍施姓男子流落台中街頭，警方趕往協助。（圖由警方提供）

    英籍施姓男子流落台中街頭，警方趕往協助。（圖由警方提供）

    2025/03/04 10:50

    〔記者許國楨／台中報導〕來自英國的施姓外語教師，因護照等重要證件遺失，長時間未能尋回，加上失業無收入輾轉流浪至台中，被迫露宿街頭狀況潦倒，警方上週六晚間獲報趕往，得知原委後熱心替他聯絡並安排旅宿，讓施男得以暫時安身，並進一步提供協助管道，展現不分國籍的為民服務精神。

    台中市第一分局大誠分駐所當天凌晨接獲報案，指稱一名外籍男子倒臥柳川東路三段街頭需協助，巡邏中員警賴韋儒、李君偉趕往了解原委，經查，男子為英國籍施姓男子（54歲，已取得外僑永久居留證），曾在台北教授外文，惟護照等重要證件遺失，長時間未能尋回，導致無法返回英國。

    期間因失業無收入，輾轉流浪至台中，近日僅靠少量現金為生，且因腿疾行動不便，最終被迫露宿流落街頭，員警考量其安全立即聯繫附近商旅，協調住宿事宜，並安排計程車送他前往休息，確保他有個安穩的棲身之處，警方也向施男提供進一步資訊，告知若有返國需求，可前往派出所尋求幫助，警方將協助聯繫英國在台辦事處辦理相關手續。

    員警安排施男投宿商旅。（圖由警方提供）

    員警安排施男投宿商旅。（圖由警方提供）

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