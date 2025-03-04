北醫前院長邱仲峯被控介入家庭 判賠25萬

前台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯被控介入家庭，台北地院判賠人夫25萬元。（資料照）

2025/03/04 10:40

〔記者溫于德／台北報導〕台北醫學大學附設醫院前院長邱仲峯，被人夫指控前年帶他的太太一同入住湯屋泡湯，再同車返回台北。台北地院審結認定邱男侵害配偶權，判賠25萬元給人夫；可上訴。

人夫在書狀中控訴，他與太太2006年結婚，邱男明知他太太已婚，2023年3月16日下午2時許仍與他太太相約，在台北市寒舍艾美酒店會合後共乘計程車赴宜蘭縣礁溪鄉長榮鳳凰酒店入住綠景湯屋泡溫泉，當晚6時許退房離開，並共乘計程車返回台北。

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人夫認為，邱男與太太一同親密泡湯的行為已超越一般男女正常社交分際，他決定向邱男求償精神慰撫金200萬元。

邱男雖坦承有與人夫的太太一同進入湯屋泡湯，然人夫與太太早於2018年簽訂離婚協議書，後來雖未辦理離婚登記，但太太仍自2021年起就從高雄北上工作，代表夫妻長期未同居，也就是說，他侵害配偶權的情節並不重大，故拒絕賠償。

北院說明，湯屋屬個別獨立供使用者泡溫泉及短暫休憩的私密空間，邱男與人夫的太太「孤男寡女」在湯屋內停留長達2小時，顯然不是一般同事或朋友往來可以比擬，況兩人進入湯屋前、等候電梯時，出現親密肢體碰觸行為，因此足認兩人有超越一般男女正常社交分際的交往行為。

再者，人夫與太太的婚姻生活縱有不睦，夫妻也沒有離婚，代表人夫仍享有保持家庭生活圓滿安全及幸福的權利，卻遭邱男破壞。

北院最後指邱男的感情私生活雖與公益無涉，然因其職業與身分有特殊性，導致私生活亟易引人關注並放大檢視，並遭媒體跟拍而揭露於眾，對人夫家庭生活圓滿安全及幸福的破壞力非比一般，決定判邱男賠償25萬元給人夫。

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