打詐兼掃黑！ 竹檢起訴風飛砂詐騙份子等10人 最重求刑8年6月

新竹地檢署跟刑事局、新竹縣警局刑警大隊聯手，拆掉唐男夥同風飛砂風北會等10人所組的詐騙集團，查扣5輛集團成員犯罪的代步豪車。（新竹地檢署提供）

2025/03/04 10:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕風飛砂幫風北會林姓、廖姓等3名成員被控，涉嫌參與由唐姓男子所領軍的詐騙集團組織，利用幫派據點盤點贓款，並與境外機房合作，藉由虛擬貨幣等層層轉帳，至少造成35人受害，洗錢規模高達2到3億多元。新竹地檢署聯手警方，去年連續5波掃蕩，終於拆掉這個詐團、且卸下他們藏頭有「風北」字樣的鎮團之匾，今天依組織犯罪、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌起訴10人，並對唐姓等5名主嫌具體求刑8年到8年6月不等。

新竹地檢署起訴指出，檢察官黃品禎去年8月指偵本案分5波搜索、拘提，偵破以風飛砂風北會幫派成員為主的詐欺車手集團，近期分3波起訴：水房負責人唐男、詐欺系統商施男、轉帳手游男、車手頭林姓2男；下游車手潘、鄧、吳、廖、賴共10人，其中2名林姓車手頭和下游車手廖男都是風北會的成員。

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檢方起訴指出，唐男等人結合在地的風北會，利用幫派據點作收水後盤點贓款的場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金流。

另為躲避金融機構監控，該集團成員以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶做資金流轉，製造不法金流以規避查緝。

檢方表示，這個詐團的被害人至少有35名，受損金額超過5000萬元，整個車手集團從去年1到8月合計提領的詐欺所得就高達1億8000多萬元。

而負責水房的唐男則透過幣商將大筆現金轉換成泰達幣（USDT），再透過層層轉帳方式轉移去境外機房控制的虛擬錢包，形成完整的洗錢犯罪鏈，洗錢規模高達2到3億元。

檢方認定唐、施、游、林姓共5男是本案的主犯，分別做為詐團的發起、主持、操縱、指揮犯罪者，所以依組織犯罪條例第3條第1項前段起訴，具體求刑8年到8年6月不等。

至於潘、鄧、吳、廖、賴5男出任車手參與詐團的組織犯罪，也被依組織犯罪條例第3條第1項後段起訴，具體求刑1年6月以上之外，10人都同涉洗錢防制法、加重詐欺罪嫌。

至於隨案被檢警查扣的有：唐男等人聯絡用手機30多支、BMW跟阿法等5輛豪車，以及疑似的贓款453萬多元現金、跟相當新台幣約6700元的2萬3000顆泰達幣（USDT）。

另，檢方也聲請法院凍結施男名下帳戶內的810多萬外，並裁定沒收唐男1300萬、系統商施男1000萬、以及其餘共犯各自獲利幾10萬到百萬元不等的不法所得。

新竹地檢署表示，唐男等10人從事詐欺犯罪的組織嚴密、層層分工，水房負責人唐男結合系統商施男設立假交易平台，還試圖用幣商抗辯來掩飾車手提領贓款的不法犯行。

而唐男還跟在地的風飛砂風北會合作，利用幫派成員的緊密關係、上下從屬性，來規避車手一旦落網就被供出上游的可能性，還另運用新興的虛擬貨幣這類金融工具、虛設公司帳戶進行洗錢，嚴重影響金融秩序，造成大量民眾財產損失，所以建請院方對唐男、施男等5人從重量刑。

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新竹地檢署去年指揮警方，歷經5波拘提、搜索後，起訴以唐姓男子為首，夥同風飛砂風北會成員所組的詐欺集團，並向院方聲請沒收或查扣涉案人的不法所得與犯罪工具。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署指揮刑事局、新竹縣刑警大隊共同偵破，以唐男為首腦，夥同風飛砂風北會成員合組的詐欺集團，查扣犯案工作和贓款，合力拆掉該集團藏頭有「風北」字樣的鎮團之匾。（新竹地檢署提供）

新竹檢警偵破詐團首謀唐男結合系統商施男、以及新竹在地風飛砂風北會成員共組詐團行騙的犯罪模式，今天偵結起訴。（新竹地檢署提供）

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