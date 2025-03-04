色膽包天！士檢書記官3年偷拍被害人21人 高院判決出爐

士林地檢署書記官林顥倫偷拍21名被害人遭判刑。（記者楊國文攝）

2025/03/04 10:38

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的士林地檢署書記官林顥倫，被控在偵查大樓盥洗室等處，裝設微型針孔攝影機，偷拍女同事更衣、沖澡等私密畫面，行徑惡劣，3年內偷拍至少21名被害人，犯罪次數多高達82次，士林地方法院依「無故以錄影攝錄性影像罪」等罪判刑4年，另判8月得易科罰金之刑；上訴後，高等法院審酌林已和部份被害人和解，今改判林3年徒刑，不得易科罰金，另判1年得易科罰金36萬元。可上訴。

林顥倫今低調到庭聆判後，未受訪即快步離去。

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已婚的林顥倫、育有2名未成年小孩，原本在北檢任職，2013年起轉到士檢任職，是資深書記官，2017年2月接辦收發室發文業務，2021年再調到贓物庫負責調取與保管贓物。

檢方獲報查出，林顥倫經常參與士檢活動，每週都與同事打羽毛球，自2020年1月至2023年3月間，利用微型針孔攝影機偷拍女同事更衣、盥洗等私密畫面，被害人甚至擴及民眾、親友等人；林的作案地點包括士檢女廁、同仁用盥洗室等處，甚至百貨公司、被害人住處等地。

據了解，林顥倫慣用手法之一，還會將針孔攝影機夾在腳指、拖鞋，或藏放在背包上，偷拍女性裙內大腿根部與臀部等私密部位，令人匪夷所思。

士檢婦幼保護專組檢察官前年3月16日、25日，共2度搜索林顥倫的住處、車輛，查扣到林的手機、小型攝影機、硬碟、隨身碟、記憶卡，還發現他收存的199張截圖彩色列印紙本。

士檢清查結果，林顥倫3年來，至少竊錄偷拍21名被害人，犯行合計82次，行徑惡劣，痛批林利用眾多被害人對他的信任，竊錄最私密活動及身體影私部位，嚴重侵害隱私權，惡性重大，依「無故以錄影攝錄性影像罪」、個人資料保護法起訴。

林在偵查和士院審理時都坦承不諱，因有2人在審理時撤告，法官審酌林犯案長達3年、提告的被害人達19人，造成她們傷痛難以抹滅，將林判刑4年，另分8月可易科罰金之刑。全案上訴高院。

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