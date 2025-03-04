北檢四波「斬金行動」 最大假出金機水房首腦落網

假出金詐騙集團北中南皆有聚點，警方攻堅逮捕郭姓車手頭等人。（資料照）

2025/03/04 10:11

〔記者王定傳／台北報導〕有詐團涉以假投資話術引誘民眾投資，再以假出金手法（即初期給予小額假獲利），讓民眾誤以為投資標的真有獲利，進而投入大筆資金；台北地檢署「預警中心」為此規劃四波行動，指揮新北市刑大發動搜索，羈押禁見共52人，包含這個最大假出金詐欺水房首腦歐姓女子；這個集團假出金匯款給被害人8億7951萬餘元，被害人共5584名，遭詐騙金額推估約為170億餘元。

北檢依高檢署指示成立打詐「預警中心」，與轄內金融機構建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報時效，發揮公私協力打詐效能。在高檢署指導下，北檢「預警中心」日前規劃四波「斬金行動」，由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨與林小刊，指揮新北市刑大溯源偵辦，共動員15名檢察官支援及17名檢察事務官襄助，並指揮新北市政府警察局逾360 名警力，共查緝73 人到案，搜索52處所。

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北檢指出，「斬金行動」自2014年12月底起至今年1月10日止分三波執行，並經法院裁定羈押禁見共42人；之後偵辦團隊持續向上追查、溯源上游水房後，於2月24日進行第四波斬金行動，合計搜索21處所，執行到案16人（拘提15人、通知1人）、經法院裁定羈押禁見共10人。

北檢指出，本次查扣手機27支、筆電2台、點鈔機2台、空白匯款單一批等物。

北檢表示， 本專案前三波行動到案57人，加計本次行動到案16人，共計73人到案，羈押禁見共52人，溯源假出金詐欺集團成員假出金匯款予被害人計8億7951萬餘元，統計至本次執行前為止已報的被害人共5584名，遭詐騙金額推估約為170億餘元。

北檢呼籲民眾慎防此假出金的詐騙手法，並籲請尚未報案被害人儘速出面，就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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