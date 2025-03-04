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    蜜月期結束！彰縣19處科技執法3天狂抓214件 這路口奪冠

    彰化縣新增19處科技執法，3月1日起展開取締。 （圖由警方提供）

    彰化縣新增19處科技執法，3月1日起展開取締。 （圖由警方提供）

    2025/03/04 09:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕蜜月期結束！經過2個月的宣導，彰化縣19處科技執法系統從3月1日起開始取締，縣警局交通隊統計，3天來共開抓214件違規，平均1天高達70件，其中以員林市莒光路與至善街口31件居冠，警方提醒民眾行車應注意安全，不超速、闖紅燈以維行車安全。

    19處科技執法系統，取締項目多半具備超速、闖紅燈，其中6處還兼具取締「未禮讓行人」。縣警局官方網站及在地社群網站都有公告，並在科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。

    交通隊統計，3月1日起至4日凌晨共取締214件違規，取締件數最多的前3名分別是超速182件、闖紅燈30件、車不禮讓行人2件。前3大取締地點，則是員林市莒光路與至善街口31件、彰化市中山路3段與彰南路1段路口27件、員林市員林大道5段與員埔路口26件。

    超速處1200元至2400元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰；車不禮讓行人處1200元至6000元罰鍰。

    交通隊指出，19處科技執法地點，其中6處還兼具取締「未禮讓行人」，分別是彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。警方強調，使用科技執法目的是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

    彰化縣19處科技執法3天取締214件，其中員林市莒光路與至善街口31件居冠。（圖由警方提供）

    彰化縣19處科技執法3天取締214件，其中員林市莒光路與至善街口31件居冠。（圖由警方提供）

    彰化市光復路與和平路口科技執法拍到機車騎士闖紅燈（紅框）。（圖由警方提供）

    彰化市光復路與和平路口科技執法拍到機車騎士闖紅燈（紅框）。（圖由警方提供）

    員林市員林大道與員埔路口的科技執法拍到轎車闖紅燈。（圖由警方提供）

    員林市員林大道與員埔路口的科技執法拍到轎車闖紅燈。（圖由警方提供）

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