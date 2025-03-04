綠到爆！用老婆舊手機 赫見小王淫語「頂到噴水」

人夫使用老婆汰換手機，赫見小王淫語「不是都頂到噴水？」（情境照）

2025/03/04 08:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子因手機壞掉而暫時用妻子的汰換機，沒想到妻子與小王的激情對話竟一一跳出，小王甚至傳送有性意味的茄子圖片，「不是都頂到噴水？」新竹地院判小王需賠償人夫30萬元。

2005年結婚育有一子的林男說，去年3月因手機損壞，拿妻子李女已汰換手機使用，赫然發現李女與陳姓小王間對話紀錄，驚覺二人早於2012年即有不正常交往關係，期間發生多次性行為，陳男並與李女及孩子出遊，兩人持續交往至2017年，至2022年7月間仍有聯絡，於往來之訊息中表露愛意及思念。

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基於配偶權身分法益遭侵害且屬情節重大，使他精神上受有痛苦，林男憤而向陳男求償100萬元。

陳男則說，2012年間與李女相識，然當時不知李女有配偶，且之後兩人間再無逾越一般朋友交往之分際，迄今已逾10年，陳男請求權已罹於時效。

法官調查，二人有拍攝臉貼臉、親嘴、擁抱等親密行為之合照，陳男於2021年向李女稱「2012～這麼長的時間，還是會不舒服」，李女「我們已經分開三年了好嗎。還有什麼不舒服」，被告則稱「不只。昨天看照片，最後一次是2017」，顯見陳男於2017年間仍與李女有逾越一般朋友間正常交往之行為。

李女自2021年陸續封鎖、解除陳男帳號，2022年主動傳送「昨晚做夢夢到你」、「不然我們還能聊什麼話題。聊你有沒有想我嗎」、「要想我呦」、「我在你心裡呀」等語，陳男回應「難怪今天有點心悸」、傳送有性意味之茄子圖片，回以「不止吧，不是都頂到噴水」、「你想我嗎？」、「（親愛的，你還愛我嗎）愛」等語。

二人間之對話往來多係由李女採取主動地位，但陳男回應，亦有部分已逾普通異性友人間之往來分際。陳男抗辯其與李女交往之行為已逾10年，請求權已罹於時效云云，即不足採。最後判賠人夫30萬元。

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