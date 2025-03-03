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    詐欺假釋不思悔過再犯！法官怒判未遂車手囚1年8個月

    新湖警分局員警上前表明身分，及時攔下擔任詐騙集團車手的鄭男，帶走被害人在超商面交的150萬元贓款。（新湖警分局提供）

    新湖警分局員警上前表明身分，及時攔下擔任詐騙集團車手的鄭男，帶走被害人在超商面交的150萬元贓款。（新湖警分局提供）

    2025/03/03 23:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕27歲鄭姓男子2020年因詐欺取財案被判刑5年4月，2022年2月假釋執行完畢，但他未痛改前非，竟因缺錢花用再犯。去年11月因新竹縣湖口派出所員警眼尖，見鄭男在超商內拍攝收據及證件，察覺有異，成功攔阻被害人面交150萬元，並將鄭男當場逮捕送辦；新竹地方法院法官審酌我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕等為人所詬病，實無需輕縱，裁定鄭男犯詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑1年8月，以示懲儆。

    新竹縣新湖警分局表示，湖口派出所員警去年11月7日執行勤務，行經湖口市區，見鄭男於超商內拍攝收據及證件，形跡可疑，疑為詐欺車手，不久又見鄭男與他人通話聯繫，並提及「確認過此處無裝設監視器」等語，遂機警跟監埋伏，果不其然，發現1名被害男子進入超商，交付鄭男現金150萬元，警方見狀隨即上前表明身分，及時攔下鄭男並呼叫支援警力到場。

    當時被害人尚不知遭詐騙，認為是正常投資，拒不配合警方。警方隨後在犯嫌身上起獲偽造工作證、假收據及贓款150萬元，被害人才恍然大悟，明白自己已落入詐騙圈套。全案依涉犯詐欺、洗錢防制法罪嫌移送地檢署偵辦後提起公訴。

    新竹地院判決書指出，鄭男因犯加重詐欺等案件，2020年經台中地方法院裁定有期徒刑5年4月確定，2021年7月縮短刑期假釋出監付保護管束，2022年12月執行完畢。

    法官痛批，被告鄭男正值青年、有工作能力，卻不思依循正途獲取錢財，前已因加重詐欺案件經法院論罪科刑、執行完畢，竟因缺錢即重蹈覆轍參與詐欺集團犯罪組織擔任面交車手，冒用「王X利」名義向被害人收取詐欺贓款以製造金流斷點，試圖加劇檢警機關查緝詐欺集團上游的難度，幸因警員察覺有異而將被告當場逮捕而未既遂。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警成功攔阻被害人面交150萬元。（新湖警分局提供）

    員警成功攔阻被害人面交150萬元。（新湖警分局提供）

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