桃園中壢台1線休旅車撞對向2車側翻 8警民合力拉繩扶正

民眾把翻車畫面PO上社群平台呼籲「中壢延平路、元化路大塞車，大家趕快繞道」。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

2025/03/03 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市台一線中壢區延平路、元化路口，今（3）天傍晚下班尖峰時段，64歲楊姓女子駕駛豐田休旅車直行往中壢方向，疑因精神不濟突然向左偏移，先擦撞對向李男的BMW轎車、再撞擊後方陳女馬自達轎車，楊女在強力撞擊下車輛側翻佔據2線車道，楊女和陳女擦挫傷被緊急送醫，卻造成台1線大塞車，在8名警民合力拉繩下，終把車扶正讓同向車流可以疏通。

中壢警方表示，楊女今日傍晚5點30分沿著台1線駕車返，途經中壢區延平路過了元化路口前，楊女轎車突然向左偏移，先擦撞對向60歲李男轎車、再撞擊對面後方55歲陳女轎車，楊女車子側翻路中央，李男、陳女轎車被撞車頭毀損，楊女、陳女擦挫傷，119救護車送醫無大礙。

請繼續往下閱讀...

中壢警分局中壢交通中隊長潘致融、小隊長江致遠與警員曾冠榮及中壢派出所所長周浚鋒、警員李融合獲報趕赴現場，先是封路進行交通疏導、將2名傷者送醫，在現場測繪迅速完成後，因時值下班尖峰時間，為使打結的交通恢復順暢，員警先是徒手合力想將翻覆車輛推正，無奈車子實在太重，根本翻不動，一旁五金行老闆見狀隨即熱心主動提供2綑拉繩，經5員警與熱心民眾合力把車子套上拉繩，費了九牛二虎之力終於將翻覆的車輛推回車道，全程花了近1小時讓雙向車道都恢復通行。。

由於車禍發生當時正值下班尖峰往返省道車多，該車禍造成台1線大塞車，民眾把翻車畫面PO上社群平台呼籲「中壢延平路、元化路大塞車，大家趕快繞道」。

警方表示，消防隊員趕到後迅速確認3車駕駛人員健康狀況，迅速從翻覆轎車車門救出楊女，所幸楊女、陳女僅輕微擦挫傷，3車駕駛酒測值均為0，車禍肇事原因進一步調查釐清。

桃園中壢台1線楊女駕車疑精神不濟撞對向2車後翻車，下班時段交通大打結、8警民合力拉繩把車扶正。 （記者李容萍翻攝）

桃園中壢台1線她撞對向2車後翻車，下班時段交通大打結、8警民合力拉繩把車扶正。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢台1線她撞對向2車後翻車，下班時段交通大打結、8警民合力拉繩把車扶正。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢台1線她撞對向2車後翻車，下班時段交通大打結、8警民合力拉繩把車扶正。（記者李容萍翻攝）

桃園中壢台1線楊女駕車疑精神不濟撞對向2車後翻車，下班時段交通大打結、8警民合力拉繩把車扶正。 （記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法